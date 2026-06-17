Світловий меч Люка Скайвокера із "Зоряних воєн" вперше виставлять на аукціон: яка ціна

Відомий світловий меч Люка Скайвокера з п'ятого епізоду "Зоряних воєн" під назвою "Імперія завдає удару у відповідь" вперше виставлять на аукціон. Його стартова ціна становить 1 мільйон доларів.

З 13 по 17 липня компанія Heritage Auctions проведе великий аукціон Hollywood & Entertainment Signature Auction. Його головним лотом заходу стане світловий меч із відрубаною рукою Люка Скайвокера. Про це повідомляє Associated Press.

Легендарний реквізит зі стрічки "Зоряні війни: Імперія завдає удару у відповідь", яка вийшла у світ у 1980 році, продають за шалені гроші. Його стартова ціна становить 1 мільйон доларів. Очікується, що у підсомку сума зросте до семизначної позначки. Унікальність цього лота в тому, що він ніколи не з'являвся на торгах.

Світловий меч Люка Скайвокера. Фото: Скріншот

Організатори повідомили, що саме цей предмет Марк Гемілл тримав під час зйомок фінального бою у Хмарному місті – легендарної сцени, де Дарт Вейдер вимовляє культову репліку "Ні, я – твій батько".

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Світловий меч Люка Скайвокера продають на аукціоні Hollywood & Entertainment Signature Auction

Також виконавчий віцепрезидент Heritage Auctions Джо Маддалена розповів, що аукціон буде відображає увесь спектр історії розваг – від "Золотої доби" Голлівуду до найвідомішої популярної музики.

Зокрема, з молотка планують продати капелюхи з "Чарівника країни Оз" і "Віллі Вонки та шоколадної фабрики", ховерборди з "Назад у майбутнє II", килими з "Великого Лебовські", боксерські черевики з "Роккі 3", а також рукопис пісні "If I Fell" Джона Леннона, написаний від руки на звороті валентинки у Нью-Йорку 1964 року.

Нагадаємо, що через майже 50 років після виходу перших "Зоряних воєн" люди нарешті отримали переконливий доказ, що світлові мечі дійсно існують у космосі.

Раніше Фокус писав про те, що Disney показав "справжній" світловий меч: фанати "Зоряних воєн" у захваті.