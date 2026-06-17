Световой меч Люка Скайуокера из "Звездных войн" впервые выставят на аукцион: какова цена

Знаменитый световой меч Люка Скайуокера из пятого эпизода "Звёздных войн" под названием "Империя наносит ответный удар" впервые будет выставлен на аукцион. Его стартовая цена составляет 1 миллион долларов.

С 13 по 17 июля компания Heritage Auctions проведёт крупный аукцион Hollywood & Entertainment Signature Auction. Главным лотом мероприятия станет световой меч с отрубленной рукой Люка Скайуокера. Об этом сообщает Associated Press.

Легендарный реквизит из фильма "Звёздные войны: Империя наносит ответный удар", вышедшего в 1980 году, продаётся за баснословные деньги. Его стартовая цена составляет 1 миллион долларов. Ожидается, что в итоге сумма вырастет до семизначной отметки. Уникальность этого лота в том, что он никогда не появлялся на аукционах.

Световой меч Люка Скайуокера. Фото: Скриншот

Организаторы сообщили, что именно этот предмет Марк Хэмилл держал в руках во время съемок финального сражения в Облачном городе — легендарной сцены, где Дарт Вейдер произносит культовую фразу "Нет, я — твой отец".

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Световой меч Люка Скайуокера выставлен на аукционе Hollywood & Entertainment Signature Auction

Кроме того, исполнительный вице-президент Heritage Auctions Джо Маддалена рассказал, что аукцион будет отражать весь спектр истории развлечений — от "Золотого века" Голливуда до самых известных произведений популярной музыки.

В частности, с молотка планируется продать шляпы из фильмов "Волшебник страны Оз" и "Вилли Вонка и шоколадная фабрика", ховерборды из "Назад в будущее II", ковры из "Большого Лебовски", боксерские ботинки из "Рокки 3", а также рукопись песни "If I Fell" Джона Леннона, написанную от руки на обратной стороне валентинки в Нью-Йорке в 1964 году.

Напомним, что спустя почти 50 лет после выхода первой части "Звёздных войн" люди наконец получили убедительное доказательство того, что световые мечи действительно существуют в космосе.

Ранее "Фокус" писал о том, что Disney продемонстрировал "настоящий" световой меч: фанаты "Звёздных войн" в восторге.