Чоловік очистив річку від тонн сміття, але йому світить 2 роки тюрми: деталі скандалу

У Лондоні юрист та екоактивіст Пол Пауелсленд вирішив разом з волонтерами прибрати одну з річок Лондона від сміття та бруду. Однак тепер йому загрожує тюремний термін за його добру справу.

Разом з 10 добровольцями чоловік вивіз майже 200 великих пакетів сміття з річки Алдрес-Брук, яку влада мала очистити, та не поспішала цього робити з бюрократичних причин. Про це повідомляє видання My London.

За десять днів волонтери та юрист привели водний об'єкт до порядку, аж раптом чоловік отримав лист від Агентства з охорони довкілля. Там повідомили, що почали розслідування проти чоловіка через проведення робіт без відповідної ліцензії, а також порушення дозволів з вивозу сміття з території.

Виявилося, що під час робіт активісти найняли екскаватор, який викопав із дна купу сміття — шприци, побутову техніку, зброю, упаковки та пластик. Чиновники переконані, що активісти провели днопоглиблювальні роботи та порушили екологію місцевості.

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Сам юрист Пол Пауелсленд говорить, що неодноразово звертався до влади з проханням зайнятися очищенням річки, але натикався на бюрократичну тяганину. Також чоловік критикує Агенцію за її бездіяльність та вказує, що замість боротьби зі стічними водами та незаконним звалищем, в як перетворили річку, влада вирішила "зайнятися ними".

Активісти вивезли 200 великих мішків сміття Фото: Dexerto.com

"Після десятиліть ігнорування масштабних екологічних злочинів на Родінг, Агентство нарешті вирішило діяти. Але це не дії проти компанії Темз Вотер за скидання мільярдів літрів стічних вод, і не проти злочинців, які звалили тисячі тонн сміття на берегах, а проти активість за відновлення річки без їх дозволу", — говорить чоловік.

Наразі, як пише The Guardian, Агенція з охорони довкілля проводить перевірку щодо несанкціонованих робіт, залучивши до експертної команди екологів та експертів з комунального господарства. Згадана компанія Темз Вотер у відповідь на критику скиду стічних вод повідомила, що здійснює скиди в межах лімітів, які дозволяє Агенція у рамках програми очищення стічних вод.

Водночас "велике прибирання" активістами вже дало свій ефект, адже в цій локації помітили переміщення тварин і птахів після очищення води та берегів. Активісти мають намір підтримувати відновлення екосистеми річки та її притоків, і кажуть, що готові боротися в суді.

Раніше Фокус повідомляв про те, як екоактивісти випадково отруїли рибу під час протесту. Причиною цьому став потужний органічний барвник, який протестувальники вилили в річку, а при контакті з водою він стає небезпечним для фауни та флори.

Згодом стало відомо, що низка регіонів України відновлюватиметься десятиліттями після війни. Значна частина українських територій уже сьогодні стикається з наслідками мінування, забруднення ґрунтів і руйнування природних екосистем.