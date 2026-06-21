Мужчина очистил реку от тонн мусора, но ему грозит 2 года тюрьмы: подробности скандала

В Лондоне юрист и экоактивист Пол Пауэлсленд решил вместе с волонтерами очистить одну из лондонских рек от мусора и грязи. Однако теперь ему грозит тюремный срок за его благое дело.

Вместе с 10 добровольцами мужчина вытащил почти 200 больших мешков с мусором из реки Алдрес-Брук, которую власти должны были очистить, но не спешили это делать по бюрократическим причинам. Об этом сообщает издание My London.

За десять дней волонтеры и юрист привели водоем в порядок, как вдруг мужчина получил письмо от Агентства по охране окружающей среды. В нём сообщалось, что в отношении мужчины начато расследование в связи с проведением работ без соответствующей лицензии, а также нарушением разрешений на вывоз мусора с территории.

Оказалось, что во время работ активисты наняли экскаватор, который выкопал со дна кучу мусора — шприцы, бытовую технику, оружие, упаковки и пластик. Чиновники убеждены, что активисты провели дноуглубительные работы и нарушили экологию местности.

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Сам юрист Пол Пауэлсленд говорит, что неоднократно обращался к властям с просьбой заняться очисткой реки, но сталкивался с бюрократической волокитой. Также мужчина критикует Агентство за его бездействие и указывает, что вместо борьбы со сточными водами и незаконной свалкой, в которую превратили реку, власти решили "заняться ими".

Активисты вывезли 200 больших мешков мусора Фото: Dexerto.com

"После десятилетий игнорирования масштабных экологических преступлений в Родинге Агентство наконец решило принять меры. Но это не меры против компании "Темз Уотер" за сброс миллиардов литров сточных вод и не против преступников, сваливших тысячи тонн мусора на берегах, а против активистов, занимающихся восстановлением реки без их разрешения", — говорит мужчина.

В настоящее время, как пишет The Guardian, Агентство по охране окружающей среды проводит проверку в связи с несанкционированными работами, привлекая к экспертной группе экологов и специалистов по коммунальному хозяйству. Упомянутая компания "Темз Уотер" в ответ на критику сброса сточных вод сообщила, что осуществляет сбросы в пределах лимитов, разрешенных Агентством в рамках программы очистки сточных вод.

В то же время "большая уборка", проведенная активистами, уже дала свои результаты: в этом месте заметили перемещение животных и птиц после очистки воды и берегов. Активисты намерены поддерживать восстановление экосистемы реки и её притоков и заявляют, что готовы бороться в суде.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как экоактивисты случайно отравили рыбу во время протеста. Причиной этому стал мощный органический краситель, который протестующие вылили в реку, а при контакте с водой он становится опасным для фауны и флоры.

Впоследствии стало известно, что восстановление ряда регионов Украины будет продолжаться десятилетиями после войны. Значительная часть украинских территорий уже сегодня сталкивается с последствиями минирования, загрязнения почв и разрушения природных экосистем.