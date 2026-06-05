Мертвые земли Украины: какие регионы война с РФ может сделать непригодными на десятилетия

Значительная часть украинских территорий уже сегодня сталкивается с последствиями минирования, загрязнения почв и разрушения природных экосистем. Из-за боевых действий отдельные земли могут годами оставаться непригодными для жизни, сельского хозяйства или безопасного использования. Фокус выяснял, где в Украине могут возникнуть "мертвые зоны" и реально ли вернуть эти территории к жизни.

Ежегодно 5 июня мир отмечает Всемирный день охраны окружающей среды — глобальную инициативу ООН, которая привлекает внимание к проблемам экологии и влияния человека на планету. Для Украины эта дата в условиях полномасштабной войны приобретает особое значение, ведь речь идет не только о загрязнении или изменении климата, а о физическом уничтожении экосистем и появлении территорий, которые могут оставаться опасными десятилетиями.

"Война оставляет после себя не только разрушенные города, но и территории, которые могут быть опасными для жизни еще десятилетиями. Мы уже сегодня видим, как большие площади земель превращаются в зоны экологического риска, и восстановление этих территорий потребует системной международной работы", — отметила в разговоре с Фокусом Юлия Мархель, лидер всеукраинского молодежного движения Let's Do It Ukraine.

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Масштабы экологического ущерба: цифры, которые растут

По данным Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, по состоянию на 2025 год:

более 30% территории Украины подверглись различной степени загрязнения или повреждения в результате боевых действий;

более 2,5 миллиона гектаров земель могут быть потенциально заминированными;

зафиксированы тысячи случаев загрязнения почв нефтепродуктами, тяжелыми металлами и остатками взрывчатых веществ.

Эксперты ООН по окружающей среде отмечают, что экологические последствия войны являются долговременными и накопительными: загрязнение не исчезает после завершения боевых действий, а мигрирует в почву, воду и пищевые цепи.

"Мертвые зоны" войны: что это означает на практике

По словам эколога Владиславы Бандуры, понятие "условно мертвые территории" используется для описания зон, где:

невозможно безопасно проживать из-за минной опасности;

почвы потеряли плодородие или химически загрязнены;

разрушены природные экосистемы (леса, водно-болотные угодья, поля);

отсутствует доступ для хозяйственной деятельности.

Такие территории могут оставаться ограниченно пригодными для использования от 5-10 лет до нескольких десятилетий, в зависимости от уровня загрязнения и скорости разминирования.

Что происходит с землей после боевых действий

"Влияние боевых действий на окружающую среду носит комплексный характер. В результате взрывов и разрушений в почву попадают нефтепродукты, остатки взрывчатых веществ и тяжелые металлы, которые изменяют ее химический состав и снижают естественное плодородие. Взрывные волны разрушают структуру почвы, из-за чего она хуже удерживает влагу и питательные вещества, а это замедляет или полностью останавливает естественное восстановление растительности", — говорит Фокусу Бандура.

Дополнительно значительный ущерб наносят масштабные пожары, которые уничтожают лесные массивы и природные экосистемы, а также загрязнение водных ресурсов, что влияет как на окружающую среду, так и на безопасность водоснабжения в отдельных регионах.

По данным Программы ООН по окружающей среде (UNEP), восстановление экосистем после военных конфликтов может длиться от 20 до 50 лет, а в отдельных случаях еще дольше.

Заминированные земли как экологическая проблема

Украина сегодня остается одной из самых заминированных стран мира. Мины создают не только непосредственную угрозу жизни людей, но и долговременный экологический барьер, который блокирует доступ к сельскохозяйственным угодьям, лесам и природным территориям.

В результате большие площади земель фактически "выпадают" из природного и хозяйственного цикла, что приводит к постепенной деградации экосистем и замедляет процесс естественного восстановления даже в тех районах, где нет прямого химического загрязнения.

Где в Украине могут появиться "мертвые зоны"

Хотя экологи пока не используют официальный перечень "мертвых территорий", уже сегодня можно назвать регионы, где риск долговременной деградации окружающей среды является самым высоким. Речь идет прежде всего о южных и восточных областях Украины, которые больше всего пострадали от боевых действий, минирования, пожаров и техногенных катастроф.

Наибольшее беспокойство специалистов вызывает Херсонщина и территория бывшего Каховского водохранилища. После разрушения плотины Каховской ГЭС экосистема Нижнего Днепра претерпела масштабные изменения: сотни квадратных километров были затоплены ниже по течению, тогда как тысячи квадратных километров водно-болотных угодий выше плотины фактически высохли. В отчете UNEP отмечается, что часть экологических последствий может оказаться необратимой.

Отдельной проблемой стали донные отложения бывшего водохранилища. Исследование, опубликованное в 2025 году, показало, что после исчезновения водоема на поверхности оказались осадки, содержащие более 90 тысяч тонн тяжелых металлов. Во время эрозии почв или паводков эти загрязнители могут попадать в Днепр и Черное море еще много лет.

К зоне повышенного риска также относятся Донецкая и Луганская области. Здесь экологические проблемы накапливаются еще с 2014 года. Кроме последствий боевых действий, регион сталкивается с рисками, связанными с затоплением шахт, повреждением промышленных предприятий и загрязнением почв и подземных вод. Эксперты Let's Do It Ukraine отмечают, что сочетание военного и промышленного загрязнения делает Донбасс одним из самых сложных регионов для будущего восстановления.

Серьезные потери понесла и Харьковская область. Ученые отмечают масштабное разрушение почвенного покрова, многочисленные воронки от взрывов, пожары и повреждения природных экосистем. Боевые действия привели к изменениям структуры почв и потере части их естественного плодородия.

Среди территорий, которые могут потребовать десятилетий для восстановления, экологи также называют природоохранные зоны юга Украины. По данным Министерства защиты окружающей среды, от войны пострадали около 20% всех природоохранных территорий страны. Значительный ущерб понесли Кинбурнская коса, Олешковские пески, Нижний Днепр, Черноморский биосферный заповедник и заповедник "Аскания-Нова". Часть этих территорий остается оккупированной или недоступной для полноценного экологического мониторинга.

Специалисты отмечают, что даже после завершения боевых действий многие из этих территорий сначала придется разминировать, затем провести экологический аудит и только после этого начинать рекультивацию земель и восстановление природных экосистем.

"В некоторых странах после войн экосистемы начинали частично восстанавливаться уже через 10-15 лет, однако полное возвращение к довоенному состоянию не всегда возможно", — отмечают экологи.

Украина после войны: экологический вызов поколений

Украина сегодня сталкивается с уникальным вызовом — одновременным восстановлением инфраструктуры и восстановлением окружающей среды. Самой большой задачей станет возвращение к жизни миллионов гектаров земель, очистка водных ресурсов и восстановление лесов.

В то же время природа имеет значительный потенциал к самовосстановлению, но только при условии устранения всех искусственных барьеров — прежде всего минной опасности и токсичного загрязнения.

"Всемирный день охраны окружающей среды в 2026 году для Украины — это напоминание, что экология является частью национальной безопасности. Территории, разрушенные войной, требуют не только разминирования, но и долговременной экологической реабилитации, которая может длиться десятилетиями", — резюмирует Владислава Бандура.

Напомним, ранее Фокус писал, что война уже нанесла Черному морю масштабный экологический ущерб. Среди основных угроз — минирование акватории, загрязнение нефтепродуктами, гибель морских млекопитающих и разрушение природоохранных территорий. Экологи предупреждают, что восстановление отдельных морских экосистем может длиться десятилетиями.

Также Фокус выяснял, как глобальное потепление уже меняет Украину. Эксперты предупреждали о росте температуры, более частых засухах, дефиците водных ресурсов и деградации природных экосистем.