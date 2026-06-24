Масони у світі та в Україні: чому їх відлучали від церкви — правда і міфи про таємний орден
24 червня 1717 року вважається офіційною датою заснування організованого масонства. Саме цього дня чотири лондонські ложі об'єдналися, утворивши першу у світі Велику ложу Англії, яка стала головною для всіх інших лож. Фокус розповідає більше про історію ордена, його учасників та інші цікаві факти про цю спільноту, яку досі вважають найвпливовішою у світі.
Учасники зустрілися в пабі "Гусь і Грідайрон" на лондонському церковному подвір’ї собору Святого Павла, щоб створити першу Велику ложу як свій колективний керівний орган. А Велика ложа Лондона згодом перетворилася на сучасну об’єднану Велику ложу Англії.
Історія ордену: хто такі масони
Масонство — вчення та практика братнього (виключно чоловічого) ордену Вільних та Прийнятих Масонів, найбільшого у світі таємного товариства — зв'язаного обітницею, часто присвяченого спілкуванню, моральній дисципліні та взаємодопомозі, яке приховує від громадськості принаймні деякі зі своїх ритуалів, звичаїв чи діяльності.
Часто масонам розповідають, що братство існувало, коли цар Соломон будував Єрусалимський храм, і що масони, які збудували храм, були організовані в Ложі. Також є версії, що цар Соломон, цар Хірам Тирський та Хірам Абіф правили цими ложами як рівноправні Великі майстри.
Багато істориків, як масонів, так і немасонів, намагалися довести, що масонство було прямим нащадком або сучасною версією містерій класичної Греції та Риму, або походило від релігії єгипетських будівельників пірамід.
Інші теорії переконують, що масонство виникло з груп мандрівних каменярів, які діяли за папською владою. Інші досі переконані, що масонство розвинулося з групи лицарів-тамплієрів, які втекли до Шотландії після того, як орден зазнав переслідувань у Європі.
Деякі історики навіть стверджують, що масонство певним чином походить від тіньового та таємничого братства Розенкрейцерів, яке могло існувати, а могло й не існувати в Європі на початку 1600-х років. Усі ці теорії неодноразово розглядалися, але досі не знайдено жодних вагомих доказів, які б підтверджували будь-яку з них.
Тож офіційною датою є 24 червня 1717 року. Через шість років після свого заснування, у 1723 році, Велика ложа опублікувала "Конституції вільних масонів" — книгу, "чиї принципи просвітництва забезпечують філософські основи сучасного масонства".
Просвітництво, інтелектуальний та філософський рух, який цінував розум вище за забобони, а права окремих осіб вище за правління монархів, закріпилося в Європі у 18 столітті та стало головною рушійною силою як Американської, так і Французької революцій.
У 1734 році Бенджамін Франклін, відомий масон, перевидав книгу в американських колоніях. Масонство не лише було присвячене поширенню чеснот у всьому світі: це братство епохи Просвітництва дало Франкліну контакти та зв'язки, які допомогли йому в його бізнесі.
Франклін був не один. Джордж Вашингтон, Пол Ревір та незліченна кількість підписантів Декларації незалежності та Конституції, як вважається, були масонами.
У що вірять масони та чому їх орден забороняли?
Масонство майже з самого початку стикалося зі значним опором, особливо з боку Римсько-католицької церкви. 7 квiтня 1738 року Папа Римський Климент XII видав особливе розпорядження (буллу), у якому звинуватив членiв ордена масонiв у лицемірстві, єресi і збоченнях. Як особлива провина пiдкреслювалась таємничість і скритність масонів. Винним загрожувало вiдлучення від католицької церкви.
Масонство не є християнською інституцією, хоча його часто помилково вважають таким. Масонство містить багато елементів релігії, його вчення наказує дотримуватися моралі, милосердя та законів країни. У більшості орденів заявник на вступ повинен бути дорослим чоловіком.
Також всі інші повинні вірити в існування Верховної Істоти та в безсмертя душі. На практиці деякі ложі звинувачували в упередженні проти євреїв, католиків. Загалом масонство приваблює тих, хто ставить під сумнів релігійні догми або виступає проти духовенства, тоді як в англосаксонських країнах членство переважно складається з протестантів.
Сучасна французька традиція, заснована в 19 столітті та відома як співмасонство або Le Droit Humain, допускає участь в ордені як жінок, так і чоловіків. У Британії та деяких інших країнах існують окремі ложі, призначені лише для жінок. Крім того, до нього можуть приєднатися родички майстрів-каменярів.
У більшості лож в інших країнах масони поділяються на три основні ступені: вступний учень, член ремесла та майстер-каменяр. У багатьох ложах існує безліч ступенів — іноді до тисячі — що накладаються на три основні ступені; ці організаційні особливості не є однаковими від країни до країни.
Крім основних груп масонства, що походять з британської, існує також низка допоміжних груп, які мають переважно соціальний або рекреаційний характер, не маючи офіційного статусу в масонстві, але складаються з вищих рівнів суспільства. Вони особливо поширені у Сполучених Штатах. Англійським масонам заборонено вступати до будь-якої з рекреаційних організацій або квазімасонських товариств під загрозою відсторонення від членства.
Масони в Україні і по всьому світі сьогодні
Сьогодні, окрім первісної Великої Ложі в Англії, існують Великі Ложі по всьому світу, зокрема понад 80 у Сполучених Штатах. Поширившись завдяки розвитку Британської імперії, масонство залишається найпопулярнішим на Британських островах та в інших країнах, що спочатку входили до складу імперії. Оцінки кількості членів масонства у всьому світі на початку 21 століття коливалися від приблизно двох до понад шести мільйонів.
Також масони схильні перебільшувати свою роль в історичних процесах, що сколихнули людство у різні періоди його історії. Вони приписують до своїх лав видатних історичних персоналій, які далеко не завжди справді були дійсними членами масонських лож. В Україні це стосується Івана Франка, Тараса Шевченка, Симона Петлюри та багатьох інших людей, членство яких у масонських ложах неможливо підтвердити.
Є версії що до масонів належав гетьман Мазепа з його оточенням, зокрема вірним генеральним писарем Пилипом Орликом. Останній став автором демократичної конституції, що надає додатковий ґрунт для прихильників теорії змов.
Перша достовірна масонська ложа на території України заснована в м. Вишнівець у 1741 році польськими шляхтичами. Тоді Волинь входила до складу Речі Посполитої.
Розквіт масонських лож на нашій Батьківщині припадає на кінець XVIII – початок ХІХ століття. Достеменно відомо, що масоном був Іван Котляревський. До масонів належав Михайло Грушевський, а от чи був серед них інший лідер українського національного руху Симон Петлюра — невідомо.
Раніше Фокус писав про те, що робили масони в Україні.
Також в Англії знайшли таємні тунелі, у які ніхто не вірив. Історії про приховані тунелі під селом Блоксем, Англія, донедавна вважалися місцевим фольклором, який передавався з покоління в покоління. Упродовж десятиліть мешканці розповідали про підземні ходи під будинками, садами та старими вулицями, але доказів на підтвердження цих історій не було.