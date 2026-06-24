Масони у світі та в Україні: чому їх відлучали від церкви — правда і міфи про таємний орден

24 червня 1717 року вважається офіційною датою заснування організованого масонства. Саме цього дня чотири лондонські ложі об'єдналися, утворивши першу у світі Велику ложу Англії, яка стала головною для всіх інших лож. Фокус розповідає більше про історію ордена, його учасників та інші цікаві факти про цю спільноту, яку досі вважають найвпливовішою у світі.

Учасники зустрілися в пабі "Гусь і Грідайрон" на лондонському церковному подвір’ї собору Святого Павла, щоб створити першу Велику ложу як свій колективний керівний орган. А Велика ложа Лондона згодом перетворилася на сучасну об’єднану Велику ложу Англії.

Історія масонів

Історія ордену: хто такі масони

Масонство — вчення та практика братнього (виключно чоловічого) ордену Вільних та Прийнятих Масонів, найбільшого у світі таємного товариства — зв'язаного обітницею, часто присвяченого спілкуванню, моральній дисципліні та взаємодопомозі, яке приховує від громадськості принаймні деякі зі своїх ритуалів, звичаїв чи діяльності.

Історія масонів Фото: Вікіпедія

Часто масонам розповідають, що братство існувало, коли цар Соломон будував Єрусалимський храм, і що масони, які збудували храм, були організовані в Ложі. Також є версії, що цар Соломон, цар Хірам Тирський та Хірам Абіф правили цими ложами як рівноправні Великі майстри.

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Багато істориків, як масонів, так і немасонів, намагалися довести, що масонство було прямим нащадком або сучасною версією містерій класичної Греції та Риму, або походило від релігії єгипетських будівельників пірамід.

Інші теорії переконують, що масонство виникло з груп мандрівних каменярів, які діяли за папською владою. Інші досі переконані, що масонство розвинулося з групи лицарів-тамплієрів, які втекли до Шотландії після того, як орден зазнав переслідувань у Європі.

Деякі історики навіть стверджують, що масонство певним чином походить від тіньового та таємничого братства Розенкрейцерів, яке могло існувати, а могло й не існувати в Європі на початку 1600-х років. Усі ці теорії неодноразово розглядалися, але досі не знайдено жодних вагомих доказів, які б підтверджували будь-яку з них.

Масони у світі Фото: Скріншот

Тож офіційною датою є 24 червня 1717 року. Через шість років після свого заснування, у 1723 році, Велика ложа опублікувала "Конституції вільних масонів" — книгу, "чиї принципи просвітництва забезпечують філософські основи сучасного масонства".

Просвітництво, інтелектуальний та філософський рух, який цінував розум вище за забобони, а права окремих осіб вище за правління монархів, закріпилося в Європі у 18 столітті та стало головною рушійною силою як Американської, так і Французької революцій.

У 1734 році Бенджамін Франклін, відомий масон, перевидав книгу в американських колоніях. Масонство не лише було присвячене поширенню чеснот у всьому світі: це братство епохи Просвітництва дало Франкліну контакти та зв'язки, які допомогли йому в його бізнесі.

Франклін був не один. Джордж Вашингтон, Пол Ревір та незліченна кількість підписантів Декларації незалежності та Конституції, як вважається, були масонами.

У що вірять масони та чому їх орден забороняли?

Масонство майже з самого початку стикалося зі значним опором, особливо з боку Римсько-католицької церкви. 7 квiтня 1738 року Папа Римський Климент XII видав особливе розпорядження (буллу), у якому звинуватив членiв ордена масонiв у лицемірстві, єресi і збоченнях. Як особлива провина пiдкреслювалась таємничість і скритність масонів. Винним загрожувало вiдлучення від католицької церкви.

Масонство не є християнською інституцією, хоча його часто помилково вважають таким. Масонство містить багато елементів релігії, його вчення наказує дотримуватися моралі, милосердя та законів країни. У більшості орденів заявник на вступ повинен бути дорослим чоловіком.

Також всі інші повинні вірити в існування Верховної Істоти та в безсмертя душі. На практиці деякі ложі звинувачували в упередженні проти євреїв, католиків. Загалом масонство приваблює тих, хто ставить під сумнів релігійні догми або виступає проти духовенства, тоді як в англосаксонських країнах членство переважно складається з протестантів.

Сучасна французька традиція, заснована в 19 столітті та відома як співмасонство або Le Droit Humain, допускає участь в ордені як жінок, так і чоловіків. У Британії та деяких інших країнах існують окремі ложі, призначені лише для жінок. Крім того, до нього можуть приєднатися родички майстрів-каменярів.

Сертифікат майстра-масона, подібні документи видавалися після піднесення члена ложі до третього ступеня Фото: Вікіпедія

У більшості лож в інших країнах масони поділяються на три основні ступені: вступний учень, член ремесла та майстер-каменяр. У багатьох ложах існує безліч ступенів — іноді до тисячі — що накладаються на три основні ступені; ці організаційні особливості не є однаковими від країни до країни.

Крім основних груп масонства, що походять з британської, існує також низка допоміжних груп, які мають переважно соціальний або рекреаційний характер, не маючи офіційного статусу в масонстві, але складаються з вищих рівнів суспільства. Вони особливо поширені у Сполучених Штатах. Англійським масонам заборонено вступати до будь-якої з рекреаційних організацій або квазімасонських товариств під загрозою відсторонення від членства.

Масони в Україні і по всьому світі сьогодні

Сьогодні, окрім первісної Великої Ложі в Англії, існують Великі Ложі по всьому світу, зокрема понад 80 у Сполучених Штатах. Поширившись завдяки розвитку Британської імперії, масонство залишається найпопулярнішим на Британських островах та в інших країнах, що спочатку входили до складу імперії. Оцінки кількості членів масонства у всьому світі на початку 21 століття коливалися від приблизно двох до понад шести мільйонів.

Всевидяче Око — масонські символи на купюрі 1 долар США Фото: Вікіпедія

Також масони схильні перебільшувати свою роль в історичних процесах, що сколихнули людство у різні періоди його історії. Вони приписують до своїх лав видатних історичних персоналій, які далеко не завжди справді були дійсними членами масонських лож. В Україні це стосується Івана Франка, Тараса Шевченка, Симона Петлюри та багатьох інших людей, членство яких у масонських ложах неможливо підтвердити.

Є версії що до масонів належав гетьман Мазепа з його оточенням, зокрема вірним генеральним писарем Пилипом Орликом. Останній став автором демократичної конституції, що надає додатковий ґрунт для прихильників теорії змов.

Перша достовірна масонська ложа на території України заснована в м. Вишнівець у 1741 році польськими шляхтичами. Тоді Волинь входила до складу Речі Посполитої.

Розквіт масонських лож на нашій Батьківщині припадає на кінець XVIII – початок ХІХ століття. Достеменно відомо, що масоном був Іван Котляревський. До масонів належав Михайло Грушевський, а от чи був серед них інший лідер українського національного руху Симон Петлюра — невідомо.

Раніше Фокус писав про те, що робили масони в Україні.

Також в Англії знайшли таємні тунелі, у які ніхто не вірив. Історії про приховані тунелі під селом Блоксем, Англія, донедавна вважалися місцевим фольклором, який передавався з покоління в покоління. Упродовж десятиліть мешканці розповідали про підземні ходи під будинками, садами та старими вулицями, але доказів на підтвердження цих історій не було.