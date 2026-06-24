Масоны в мире и в Украине: почему их отлучали от церкви — правда и мифы о тайном ордене

24 июня 1717 года считается официальной датой основания организованного масонства. Именно в этот день четыре лондонские ложи объединились, образовав первую в мире Великую ложу Англии, которая стала главной для всех остальных лож. "Фокус" рассказывает подробнее об истории ордена, его участниках и других интересных фактах об этом сообществе, которое до сих пор считается самым влиятельным в мире.

Участники собрались в пабе "Гусь и Гридайрон" на лондонском церковном дворе собора Святого Павла, чтобы создать первую Великую ложу в качестве своего коллективного руководящего органа. А Великая ложа Лондона впоследствии превратилась в современную объединенную Великую ложу Англии.

История масонов

История ордена: кто такие масоны

Масонство — учение и практика братского (исключительно мужского) ордена Свободных и Принятых Масонов, крупнейшего в мире тайного общества — связанного обетом, часто посвящённого общению, нравственной дисциплине и взаимопомощи, которое скрывает от общественности по крайней мере некоторые из своих ритуалов, обычаев или деятельности.

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История масонов Фото: Википедия

Масонам часто рассказывают, что братство существовало ещё в то время, когда царь Соломон строил Иерусалимский храм, и что масоны, построившие храм, были организованы в ложи. Также существуют версии, что царь Соломон, царь Хирам Тирский и Хирам Абиф руководили этими ложами в качестве равноправных Великих мастеров.

Многие историки, как масоны, так и не масоны, пытались доказать, что масонство было прямым наследником либо современной версией мистерий классической Греции и Рима, либо происходило от религии египетских строителей пирамид.

Другие теории утверждают, что масонство возникло из групп странствующих каменщиков, действовавших под покровительством папы. Еще одни до сих пор убеждены, что масонство развилось из группы рыцарей-тамплиеров, бежавших в Шотландию после того, как орден подвергся преследованиям в Европе.

Некоторые историки даже утверждают, что масонство в некоторой степени происходит от теневого и таинственного братства розенкрейцеров, которое могло существовать, а могло и не существовать в Европе в начале 1600-х годов. Все эти теории неоднократно рассматривались, но до сих пор не найдено никаких весомых доказательств, которые бы подтверждали какую-либо из них.

Масоны в мире Фото: Скриншот

Таким образом, официальной датой является 24 июня 1717 года. Через шесть лет после своего основания, в 1723 году, Великая ложа опубликовала "Конституции свободных масонов" — книгу, "принципы просвещения которой обеспечивают философские основы современного масонства".

Просвещение — интеллектуальное и философское движение, которое ценило разум выше суеверий, а права отдельных лиц выше правления монархов, закрепилось в Европе в XVIII веке и стало главной движущей силой как Американской, так и Французской революций.

В 1734 году Бенджамин Франклин, известный масон, переиздал эту книгу в американских колониях. Масонство не только было посвящено распространению добродетелей по всему миру: это братство эпохи Просвещения дало Франклину контакты и связи, которые помогли ему в его бизнесе.

Франклин был не единственным. Джордж Вашингтон, Пол Ревир и бесчисленное количество подписавших Декларацию независимости и Конституцию, как считается, были масонами.

Во что верят масоны и почему их орден запрещали?

Масонство практически с самого начала сталкивалось со значительным сопротивлением, особенно со стороны Римско-католической церкви. 7 апреля 1738 года Папа Римский Климент XII издал специальное распоряжение (буллу), в котором обвинил членов ордена масонов в лицемерии, ереси и извращениях. В качестве особого проступка подчеркивалась таинственность и скрытность масонов. Виновным грозило отлучение от католической церкви.

Масонство не является христианской организацией, хотя его часто ошибочно считают таковой. Масонство содержит много элементов религии, его учение предписывает соблюдать нравственные нормы, милосердие и законы страны. В большинстве орденов кандидат на вступление должен быть взрослым мужчиной.

Кроме того, все остальные должны верить в существование Высшего Существа и в бессмертие души. На практике некоторые ложи обвинялись в предвзятом отношении к евреям и католикам. В целом масонство привлекает тех, кто ставит под сомнение религиозные догмы или выступает против духовенства, тогда как в англосаксонских странах его члены в основном являются протестантами.

Современная французская традиция, основанная в XIX веке и известная как "Совместное масонство" или Le Droit Humain, допускает участие в ордене как женщин, так и мужчин. В Великобритании и некоторых других странах существуют отдельные ложи, предназначенные исключительно для женщин. Кроме того, к нему могут присоединиться родственницы мастеров-каменщиков.

Сертификат мастера-масона; подобные документы выдавались после повышения члена ложи до третьей степени Фото: Википедия

В большинстве лож других стран масоны делятся на три основные степени: вступительный ученик, член ремесла и мастер-каменщик. Во многих ложах существует множество степеней — иногда до тысячи — которые накладываются на три основные степени; эти организационные особенности различаются от страны к стране.

Помимо основных масонских групп, происходящих из британской традиции, существует также ряд вспомогательных групп, которые носят преимущественно социальный или развлекательный характер, не имея официального статуса в масонстве, но состоящих из представителей высших слоёв общества. Они особенно распространены в Соединённых Штатах. Английским масонам запрещено вступать в какие-либо развлекательные организации или квазимасонские общества под угрозой исключения из членства.

Масоны в Украине и во всем мире сегодня

Сегодня, помимо первоначальной Великой Ложи в Англии, существуют Великие Ложи по всему миру, в частности более 80 в Соединённых Штатах. Распространившись благодаря развитию Британской империи, масонство остается самым популярным на Британских островах и в других странах, которые изначально входили в состав империи. Оценки численности масонов во всём мире в начале XXI века колебались от примерно двух до более шести миллионов.

Всевидящее Око — масонские символы на купюре номиналом 1 доллар США Фото: Википедия

Кроме того, масоны склонны преувеличивать свою роль в исторических процессах, потрясших человечество в разные периоды его истории. Они причисляют к своим рядам выдающихся исторических личностей, которые далеко не всегда действительно были членами масонских лож. В Украине это касается Ивана Франко, Тараса Шевченко, Симона Петлюры и многих других людей, чьё членство в масонских ложах невозможно подтвердить.

Существуют версии, согласно которым к масонам принадлежал гетман Мазепа со своим окружением, в частности его верный генеральный писарь Филипп Орлик. Последний стал автором демократической конституции, что дает дополнительные основания сторонникам теории заговоров.

Первая достоверно известная масонская ложа на территории Украины была основана в г. Вишневец в 1741 году польскими шляхтичами. В то время Волынь входила в состав Речи Посполитой.

Расцвет масонских лож на нашей Родине пришелся на конец XVIII — начало XIX века. Точно известно, что масоном был Иван Котляревский. К масонам принадлежал Михаил Грушевский, а вот был ли среди них другой лидер украинского национального движения Симон Петлюра — неизвестно.

Ранее "Фокус" писал о том, чем занимались масоны в Украине.

Также в Англии обнаружили тайные туннели, в существование которых никто не верил. Рассказы о скрытых туннелях под деревней Блоксем в Англии до недавнего времени считались местным фольклором, передававшимся из поколения в поколение. На протяжении десятилетий жители рассказывали о подземных ходах под домами, садами и старыми улицами, но доказательств, подтверждающих эти истории, не было.