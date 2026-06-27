95% людей не впораються з цим тестом: знайдіть жабу на фото за 10 секунд (фото)

Щоб розв'язати цю головоломку, вам знадобиться гострий зір, уважність й акуратність. Для цього потрібно буде знайти невелике земноводне, яке ретельно заховалося на цій світлині.

Головоломки — один із найкращих способів потренувати мозок: вони покращують навички розв'язання задач і когнітивні функції, а сплеск дофаміну від правильної відповіді піднімає настрій. Про це повідомляє The Mirror.

На фото видно ділянку трави і землі, яка схожа на парк або не надто доглянутий газон. У кадрі є кілька бур'янів та інших рослин, але більшість зображення — просто земля, на якій ховається жаба.

Ваше завдання — знайти її. У вас буде всього 10 секунд, але загалом часу можна витратити стільки, скільки потрібно. Готові?

Головоломка для уважних на пошук жаби Фото: Reddit

Не варто переживати, якщо жаба не знаходиться відразу. Адже розв'язання таких головоломок — це про пошук закономірностей і накопичення досвіду з подібних завдань, який допомагає розуміти, де шукати приховані об'єкти.

Відео дня

Якщо вам не вдається швидко "зламати загадку", тоді дамо підказку. Під час пошуку земноводного дивіться на співвідношення трави та землі, адже тварина "маскується" на тлі цих двох поверхонь.

Правильна відповідь

Якщо змогли знайти жабку, то Ви — молодець, ваші навички є чудовими. А тепер покажемо, де ховалося наше земноводне на цій загадці.

Перше, на що поглянемо у задачі — це координати (літери та цифри), і пересуваємося до колонки Е. Потім спускаємося вниз і дивимося в умовний квадрат між лінія 3 і 4, бачите?

Відповідь на незвичну головоломку з жабою Фото: Reddit

Саме в цім квадраті можна побачити маленьку коричневу жабу серед кількох травинок. Вона дуже добре замаскувалася між травою та землею завдяки своєму забарвленню.

Автор загадки розповів, що йому в реальному житті було непросто помітити жабу. Як він додає, якби вона "не підстрибнула, то міг би на неї наступити" та не побачити.

Раніше Фокус розповідав про загадку з прихованою сніжинкою на картинці. Одна британська компанія напередодні свят вирішила перевірити уважність та спостережливість клієнтів.

Згодом стало відомо, що проста задача з математики повністю заплутала мережу. Водночас у коментарях до її допису розгорілася справжня дискусія щодо правильної відповіді.