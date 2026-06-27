95 % людей не справятся с этим тестом: найдите лягушку на фото за 10 секунд (фото)

Чтобы разгадать эту головоломку, вам понадобятся острое зрение, внимательность и аккуратность. Для этого нужно будет найти небольшое земноводное, которое тщательно спряталось на этой фотографии.

Головоломки — один из лучших способов потренировать мозг: они улучшают навыки решения задач и когнитивные функции, а выброс дофамина при правильном ответе поднимает настроение. Об этом сообщает The Mirror.

На фото виден участок с травой и землёй, напоминающий парк или не слишком ухоженный газон. В кадре видно несколько сорняков и других растений, но большую часть изображения занимает просто земля, на которой прячется лягушка.

Ваша задача — найти её. У вас будет всего 10 секунд, но в целом вы можете потратить столько времени, сколько потребуется. Готовы?

Головоломка для внимательных: найди лягушку Фото: Reddit

Не стоит переживать, если лягушку не удается найти сразу. Ведь решение таких головоломок — это поиск закономерностей и накопление опыта в решении подобных задач, что помогает понять, где искать скрытые объекты.

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Если вам не удается быстро "разгадать загадку", то дадим подсказку. Во время поиска земноводного обращайте внимание на соотношение травы и земли, ведь животное "маскируется" на фоне этих двух поверхностей.

Правильный ответ

Если вам удалось найти лягушку, то вы — молодец, у вас отличные навыки. А теперь покажем, где пряталось наше земноводное в этой загадке.

Первое, на что обратим внимание в задаче, — это координаты (буквы и цифры), и переходим к колонке Е. Затем спускаемся вниз и смотрим на условный квадрат между строками 3 и 4, видите?

Ответ на необычную головоломку с лягушкой Фото: Reddit

Именно в этом квадрате можно увидеть маленькую коричневую лягушку среди нескольких травинок. Она очень хорошо замаскировалась между травой и землёй благодаря своей окраске.

Автор загадки рассказал, что ему в реальной жизни было нелегко заметить лягушку. Как он добавляет, если бы она "не подпрыгнула, то он мог бы наступить на неё" и не заметить.

Ранее "Фокус" рассказывал о загадке со скрытой снежинкой на картинке. Одна британская компания накануне праздников решила проверить внимательность и наблюдательность клиентов.

Впоследствии стало известно, что простая задача по математике полностью сбила с толку пользователей сети. При этом в комментариях к её посту разгорелась настоящая дискуссия о правильном ответе.