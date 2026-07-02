Сподобалася рамка: чоловік випадково знайшов на вулиці безцінну картину відомого художника

Чоловік у Севільї випадково знайшов на вулиці картину, яка зацікавила його лише через свою золоту рамку, але згодом з'ясувалося, що це справжній витвір мистецтва.

Виявилося, що це оригінальне полотно іспанського художника Хоакіна Сорольї, яке опинилося просто на вулиці після того, як власники в поспіху лишили його біля будинку, пише The Guardian.

Картина могла бути втрачена назавжди, якби не 57-річний чоловік, що проходив повз і звернув свою увагу на велику золоту раму. Тоді він подумав, що річ просто викинули, то перехожий забрав її до додому. Він навіть не здогадувався про справжню цінність полотна і про те, що знайшов дорогоцінний витвір мистецтва.

Прийшовши додому, він почав роздивлятися картину уважніше та навіть спробував знайти про неї якусь інформацію в інтернеті. Пізніше стало відомо, що робота може бути справжнім твором Сорольї, вартість якого сягає сотень тисяч євро.

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Після перевірки через аукціонний дім у Мадриді з'ясувалося, що це дійсно оригінальна картина відомого іспанського художника. А чоловік відразу повідомив про свою знахідку, тож картину повернули власникам.

Родина отримала свою картину назад, але чи отримав чоловік винагороду, не повідомляється.

Хоакін Соролья: що відомо про художника

Хоакін Соролья — це відомий іспанський художник, який народився у Валенсії у 1863 році, а помер у 1923 році. Він навчався у Королівській Академії мистецтв Сан Карлоса, а його вчителями були Франсіско Праділья та Гонсало Сальва Сімбор. Він створював свої картини у напрямках постімпресіонізм, соціальний реалізм, імпресіонізм та натуралізм. Картини Сорольї зберігаються в музеях по всьому світу, багато з них представлені в Музеї Сорольї в Мадриді, крім того, багато куплені і знаходяться в приватних колекціях. До найбільш відомих картин художника належать: "Молодий яхтсмен", "Перед купанням", "На пляжі в Валенсії", "Севілья".

Нагадаємо, що під час обшуку у справі про наркотрафік французькі поліцейські несподівано натрапили на твір мистецтва. Картина знаменитого іспанського художника Пабло Пікассо оцінюється у суму від 12 до 15 млн євро.

Також Фокус повідомляв, що роботу Пікассо випадково знайшли в бельгійському секонд-хенді.