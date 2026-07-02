Понравилась рамка: мужчина случайно нашел на улице бесценную картину известного художника

Мужчина в Севилье случайно нашел на улице картину, которая привлекла его внимание лишь благодаря своей золотой раме, но впоследствии выяснилось, что это настоящее произведение искусства.

Как выяснилось, это подлинная картина испанского художника Хоакина Сорольи, которая оказалась прямо на улице после того, как владельцы в спешке оставили её возле дома, пишет The Guardian.

Картина могла быть утрачена навсегда, если бы не 57-летний мужчина, который проходил мимо и обратил внимание на большую золотую раму. Тогда он подумал, что вещь просто выбросили, и прохожий забрал её к себе домой. Он даже не догадывался о подлинной ценности полотна и о том, что нашёл драгоценное произведение искусства.

Вернувшись домой, он стал внимательнее рассматривать картину и даже попытался найти о ней какую-нибудь информацию в интернете. Позже выяснилось, что эта работа может быть подлинным произведением Сорольи, стоимость которого достигает сотен тысяч евро.

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После проверки, проведенной через аукционный дом в Мадриде, выяснилось, что это действительно подлинная картина известного испанского художника. А мужчина сразу сообщил о своей находке, поэтому картину вернули владельцам.

Семья получила свою картину обратно, но о том, получил ли мужчина вознаграждение, не сообщается.

Хоакин Соролья: что известно о художнике

Хоакин Соролья — известный испанский художник, родившийся в Валенсии в 1863 году и умерший в 1923 году. Он учился в Королевской Академии искусств Сан-Карлоса, а его учителями были Франсиско Прадилья и Гонсало Сальва Симбор. Он создавал свои картины в стилях постимпрессионизма, социального реализма, импрессионизма и натурализма. Картины Сорольи хранятся в музеях по всему миру, многие из них представлены в Музее Сорольи в Мадриде, кроме того, многие приобретены и находятся в частных коллекциях. К наиболее известным картинам художника относятся: "Молодой яхтсмен", "Перед купанием", "На пляже в Валенсии", "Севилья".

Напомним, что во время обыска по делу о наркотрафике французские полицейские неожиданно наткнулись на произведение искусства. Картина знаменитого испанского художника Пабло Пикассо оценивается в сумму от 12 до 15 млн евро.

Кроме того, "Фокус" сообщал , что картину Пикассо случайно обнаружили в бельгийском секонд-хенде.