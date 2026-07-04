Морський слон ламає все на своєму шляху, але його обожнює інтернет: Ніл із Тасманії став зіркою мережі

Величезний морський слон на прізвисько Ніл з Австралії став світовою знаменитістю після того, як відео з його витівками потрапили в мережу.

П'ятирічний морський ссавець, який мешкає на півдні Тасманії, щороку повертається до прибережних населених районів під час традиційної линьки, коли він скидає стару шкіру та шерсть. Ніл прославився тим, що в цей період влаштовує справжні безлади там, де перебуває, повідомляє Channel 5 News.

Експерти зазначають, що його поведінка є типовою для тюленів.

"Він зараз важить 1000 кілограмів, і, очевидно, становить більшу загрозу. Він ламає паркани, переслідує автомобілі людей — це лише наслідок його розмірів", — пояснила докторка Джейн Янгер, старша викладачка та експертка з тюленів Тасманії.

Ніл розбиває боларди, руйнує огорожі, а іноді навіть забирається на припарковані автомобілі. Особливу ж прихильність він виявляє до яскравих дорожніх конусів.

Відео дня

Незважаючи на такі вчинки, він і надалі залишається місцевою знаменитістю. Представники природоохоронних органів закликали громадськість дотримуватися дистанції не менше 20 метрів від нього, оскільки його популярність серед місцевих жителів продовжує зростати, і люди намагаються погладити його або хоча б доторкнутися. Крім того, собак до нього не рекомендується підпускати ближче, ніж на 50 метрів. Тому краще тримати їх на повідку.

Род Макдональд, мер ради Тасмана, що охоплює регіон, де народився Ніл у 2020 році, зазначає, що їхній постійний гість — знаменитість, а тому й виправдовує свій статус, продовжуючи розважати народ, ламаючи стовпчики та конуси.

Сенаторка від Тасманії Джекі Ламбі пожартувала, що Ніл — "єдиний хлопець у Тасманії, який може зупинити рух, ігнорувати всіх, і його все одно за це люблять".

Зазначимо, що у Ніла навіть є власна сторінка в Instagram, де за його пригодами стежать 196,5 тисяч осіб.

Нагадаємо, українські полярники показали величезне морське слоненя.

Також повідомлялося, що морський слон проплив 200 км і повернувся до канадського міста, з якого його вивезли.