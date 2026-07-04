Морской слон ломает все на своем пути, но его обожает интернет: Нил из Тасмании стал звездой сети
Огромный морской слон по кличке Нил из Австралии стал мировой знаменитостью после того, как видео с его бесчинствами попали в сеть.
Пятилетнее морское млекопитающее, которое живет на юге Тасмании, каждый год возвращается в прибрежные населенные районы во время традиционной линьки, когда он сбрасывает старую кожу и шерсть. Нил прославился тем, что в этот период устраивает настоящие беспорядки там, где находится, сообщает Channel 5 News.
Эксперты говорят, что его поведение типично для тюленей.
"Он сейчас на 1000 килограммов, и он, очевидно, более способен быть угрозой. Он ломает заборы, преследует машины людей — это лишь функция его размера", — объяснила доктор Джейн Янгер, старший преподаватель и эксперт по тюленям Тасмании.
Нил бьет боларды, разрушает заборы, а иногда даже взбирается на припаркованные авто. Особую же слабость он питает к ярким дорожным конусам.
Несмотря на такие поступки, он продолжает оставаться местной знаменитостью. Представители природоохранных органов призвали общественность соблюдать дистанцию не менее 20 метров от него, поскольку его популярность среди местных жителей продолжает расти, и люди норовят погладить его или хотя бы дотронуться. Кроме того, собак к нему не рекомендуется подпускать ближе. чем на 50 метров. Поэтому лучше держать их на поводке.
Род Макдональд, мэр совета Тасмана, охватывающего область, где родился Нил в 2020 году, констатирует, что их постоянный гость — знаменитость, а потому и отрабатывает свой статус, продолжая веселить народ крушением столбиков и конусов.
Тасманийский сенатор Джеки Ламби пошутила, что Нил —"единственный парень в Тасмании, который может остановить движение, игнорировать всех и все равно его любят за это".
Отметим, что у Нила даже есть своя страница в Instagram, где за его похождениями наблюдают 196,5 тысяч человек.
Напомним, украинские полярники показали огромного морского слоненка .
Также сообщалось, что морской слон проплыл 200 км и вернулся в канадский город, из которого его вывезли.