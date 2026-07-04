Морской слон ломает все на своем пути, но его обожает интернет: Нил из Тасмании стал звездой сети

Огромный морской слон по кличке Нил из Австралии стал мировой знаменитостью после того, как видео с его бесчинствами попали в сеть.

Пятилетнее морское млекопитающее, которое живет на юге Тасмании, каждый год возвращается в прибрежные населенные районы во время традиционной линьки, когда он сбрасывает старую кожу и шерсть. Нил прославился тем, что в этот период устраивает настоящие беспорядки там, где находится, сообщает Channel 5 News.

Эксперты говорят, что его поведение типично для тюленей.

"Он сейчас на 1000 килограммов, и он, очевидно, более способен быть угрозой. Он ломает заборы, преследует машины людей — это лишь функция его размера", — объяснила доктор Джейн Янгер, старший преподаватель и эксперт по тюленям Тасмании.

Нил бьет боларды, разрушает заборы, а иногда даже взбирается на припаркованные авто. Особую же слабость он питает к ярким дорожным конусам.

Відео дня

Несмотря на такие поступки, он продолжает оставаться местной знаменитостью. Представители природоохранных органов призвали общественность соблюдать дистанцию ​​не менее 20 метров от него, поскольку его популярность среди местных жителей продолжает расти, и люди норовят погладить его или хотя бы дотронуться. Кроме того, собак к нему не рекомендуется подпускать ближе. чем на 50 метров. Поэтому лучше держать их на поводке.

Род Макдональд, мэр совета Тасмана, охватывающего область, где родился Нил в 2020 году, констатирует, что их постоянный гость — знаменитость, а потому и отрабатывает свой статус, продолжая веселить народ крушением столбиков и конусов.

Тасманийский сенатор Джеки Ламби пошутила, что Нил —"единственный парень в Тасмании, который может остановить движение, игнорировать всех и все равно его любят за это".

Отметим, что у Нила даже есть своя страница в Instagram, где за его похождениями наблюдают 196,5 тысяч человек.

Напомним, украинские полярники показали огромного морского слоненка .

Также сообщалось, что морской слон проплыл 200 км и вернулся в канадский город, из которого его вывезли.