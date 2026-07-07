Думали, що це жаба, але побачили очі: робітники знайшли у каналізації величезного хижака (фото)

Робоча бригада в Ов'єдо, що у штаті Флорида, знайшла 1,5-метрового алігатора, який жив у каналізаційній трубі, заповненій мулом.

Відеозапис з підземної каналізації викликав бурхливе обговорення інциденту на сторінці міської адміністрації Ов'єдо у Facebook, пише New York Post.

"Ще одна причина не спускатися у зливові каналізаційні труби!" — сказав речник про підземний інцидент, який стався 3 липня під час планової перевірки вибоїн.

Команда громадських робіт відправила робота, оснащеного камерою, щоб з'ясувати причину постійної появи скупчення у трубі. Але невдовзі робітники виявили під поверхнею щось набагато жахливіше.

"Під час перевірки в п’ятницю, як ви побачите на відео, вони натрапили на п’ятифутового алігатора!" — повідомила міська організація у дописі, який став вірусним.

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Робітники сказали, що спочатку помилково прийняли холоднокровного підземного мешканця за жабу, поки не побачили "два маленьких сяючих ока".

Алігатора знайшли у каналізації США Фото: Скріншот

Коли робот наблизився, рептилія піднялася з відкритим ротом, а потім почала відступати назад у труби. Робот намагався її переслідувати, але застряг.

Користувачі соцмереж були вражені хижаком, що мешкає у стічних водах.

"Ви коли-небудь бачили щось подібне?"

"Ого, страшно".

Інші дивувалися, як алігатору вдалося проникнути в лабіринт дренажної системи, яка складається з 75 миль підземних труб під містом.

Адміністрація міста Ов'єдо припустила, що рептилія потрапила через "один зі ставків для зливових вод", який використовується для запобігання повеням під час штормів.

Начальник служби технічного обслуговування сказав, що вони раді, що зі звіром зіткнулася не людина.

Відомо, що алігатори — найбільші рептилії США, які регулярно виростають до 4,5 метрів завдовжки та важать понад 450 кілограмі, не є рідкістю в мережі штормового стоку Флориди, стверджують мешканці в коментарях.

Наразі невдомо, яка доля рептилії.

Цей момент, який був зафіксований на відеокадрах, нагадав деяким американцям про відомий міф щодо великого міста , який надихнув на створення фільму у 1980 році "Алігатор", і який був ще більше популяризований завдяки акторці Дрю Беррімор у науково-фантастичній класиці Стівена Спілберга 1982 року "Інопланетянин".

Нагадаємо, що у шлунку 4-метрового алігатора з Міссісіпі було виявлено неймовірну знахідку — дослідники вважають, що їй близько 8000 років.

Також дослідники заявили про смерть 30-річного алігатора-альбіноса, який став кумиром для людей по всьому світу. Причина смерті тварини поки що невідома, але останніми тижнями у неї погіршився апетит.