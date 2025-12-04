Король Сан-Франциско пав: знаменитий алігатор-альбінос помер у віці 30 років

Дослідники заявили про смерть 30-річного алігатора-альбіноса, який став кумиром для людей по всьому світу. Причина смерті тварини поки що невідома, але останніми тижнями у неї погіршився апетит.

Експерти Каліфорнійської академії наук, яка дбала про 30-річного алігатора-альбіноса, на ім'я Клод, заявили про загибель тварини. Клод був знаменитим жителем Каліфорнійської академії наук, з яким багато відвідувачів за 17 років роботи як розплідника встановили глибокий зв'язок, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами вчених, точна причина смерті Клода поки що невідома — незабаром розтин дасть змогу отримати детальнішу інформацію. Однак відомо, що останніми тижнями алігатор-альбінос перебував під пильним наглядом ветеринарів, після того, як у нього погіршився апетит. Пізніше його перевели з-під спостереження громадськості для лікування у зв'язку з підозрою на інфекцію.

Відео дня

Відомо, що Клод вилупився на фермі алігаторів у Луїзіані 15 вересня 1995 року. Пізніше з'ясувалося, що він належить до рідкісної групи алігаторів з альбінізмом. Зазначимо, що альбінізм — генетичне захворювання, за якого клітини організму не виробляють меланіну — пігменту, що відповідає за колір шкіри, шерсті та очей.

Унаслідок захворювання шкіра Клода стала яскраво-білою, а очі — червоними, через що в нього був досить слабкий зір. За словами вчених, якби Клод народився в дикій природі, він, імовірно, не прожив би настільки довге життя.

Алігатор альбінос Клод був відомий у всьому світі Фото: Самец "фантастикус", найденный в 1906 году

На щастя, наступні 13 років він провів на фермі алігаторів Сент-Огастін у Флориді, а 2008 року переїхав до Акваріума Стейнхарта Каліфорнійської академії наук у Сан-Франциско. Тут він став одним із найулюбленіших мешканців акваріума — шанувальники навіть надсилали йому листи, вірші, малюнки та м'які іграшки.

У вересні Клоду виповнилося 30 років і співробітники академії влаштували йому справжнє свято. Його день народження був насичений міськими урочистостями, включно з віртуальною появою на музичному фестивалі, пошуками скарбів для плюшевих іграшок Клода. Доглядачі також влаштували грандіозну вечірку, на якій Клоду піднесли "торт" з риби й льоду.

За словами співробітників Каліфорнійської академії наук, Клод приніс радість мільйонам людей у музеї та по всьому світу. Він також показав світові, як тварини-посланці допомагають людям налагодити зв'язок із природою і спонукають дізнаватися більше про навколишній світ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що знайдено найрідкіснішого кажана у світі: вчені ніколи не зустрічали такого раніше.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зняли найрідкісніше дитинча горбатого кита з матір'ю.