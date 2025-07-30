Мільйони років алігатори по всьому світу ковтають каміння: це не божевілля, у тварин є план

Проковтування каміння тваринами може здатися дивним, але якщо це відбувається протягом мільйонів років, ймовірно, на те є причина. У новому дослідженні вчені схоже розкрили цю таємницю алігаторів.

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Історія Землі налічує мільярди років і за цей час наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів: деякі з них відомі науці лише за скам'янілими рештками, а інші продовжують процвітати досі. Вчені роками вивчають поведінку різних видів, але тварини все ще вміють дивувати: наприклад, алігатори, які раз у раз ковтають каміння, пише IFLScience.

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Навіщо тварини ковтають каміння?

Алігатори не вибагливі в їжі. За найменшої нагоди вони із задоволенням поласують будь-якою рибою, птахом, черепахою, дрібними ссавцями й навіть людиною. Однак серед найдивніших предметів, які вчені знаходять у їхніх шлунках — каміння.

Є багато причин, через які різні види тварин ковтають каміння, відоме вченим як "гастроліти". До них належать:

перетирання їжі;

отримання мінералів, таких як кальцій;

позбавлення від паразитів.

У деяких водних тварин мотив може бути пов'язаний із плавучістю.

Чому алігатори ковтають каміння?

Ідея про те, що крокодили ковтають каміння для збільшення ваги, вперше була озвучена корінними жителями Південної Америки. У 2019 році команда з Університету Юти вирішила перевірити цю багатовікову гіпотезу.

Учені провели експеримент: у лабораторію помістили сім молодих американських алігаторів (Alligator mississippiensis) і перевірили, чи впливає вживання гальки на пірнання рептилій. Результати показали, що без каміння в череві алігатори могли залишатися під водою в середньому трохи менш ніж шість хвилин. Однак проковтування каменів у середньому збільшувало перебування під водою до 11 хвилин. Простими словами, поїдаючи каміння, алігатори могли пірнати на 88% довше, ніж родичі без каменів у череві. Середня тривалість максимального занурення також збільшувалася за наявності гастролітів на 117%.

За словами дослідників, усі алігатори збільшили тривалість максимального занурення на 305 секунд або більше за наявності каменів. Без гастролітів найтриваліший час занурення становив 14,7 хвилини порівняно з 35,4 хвилини з гастролітами.

Команда припускає, що гастроліти допомагають тваринам зберігати вагу, розширюючи легені та не спливаючи на поверхню. Цей баланс дає алігаторам тактичну перевагу: вони можуть довше залишатися під водою, переслідуючи здобич, або затримувати дихання, тягнучи жертву, яка чинить опір, під воду.

Які ще тварини застосовували цю стратегію?

Дослідники зазначають, що крокодили й алігатори, ймовірно, не єдині тварини, які застосовували цю стратегію поїдання каміння.

Палеонтологи виявили численні скам'янілі рештки плезіозаврів юрського і верхнього крейдяного періодів зі збереженими в їх черевних порожнинах каменями. Знайдено так багато прикладів, що це навряд чи збіг. Знахідки вказують на те, що тварини використовують цю стратегію протягом мільйонів років.

Раніше Фокус писав про найбільшого алігатора на Землі: що завадило вченим офіційно зареєструвати рекорд.