Миллионы лет аллигаторы по всему миру глотают камни: это не безумие, у животных есть план

Проглатывание камней животными может показаться странным, но если это происходит в течение миллионов лет, вероятно, на то есть причина. В новом исследовании ученые, похоже, раскрыли эту тайну аллигаторов.

Related video

История Земли насчитывает миллиарды лет и за это время наша планета успела стать домом для невероятного количества видов: некоторые из них известны науке лишь по окаменелым останкам, а другие продолжают процветать до сих пор. Ученые годами изучают поведение разных видов, но животные все еще умеют удивлять: например, аллигаторы, которые то и дело глотают камни, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Зачем животные глотают камни?

Аллигаторы не привередливы в еде. При малейшей возможности они с удовольствием полакомятся любую рыбу, птицу, черепаху, мелких млекопитающих и даже человека. Однако среди самых странных предметов, которые ученые находят в их желудках – камни.

Есть много причин, по которым разные виды животных глотают камни, известные ученым как "гастролиты". К ним относятся:

перетирание пищи;

получение минералов, таких как кальций;

избавление от паразитов.

У некоторых водных животных мотив может быть связан с плавучестью.

Почему аллигаторы глотают камни?

Идея о том, что крокодилы глотают камни для увеличения веса, впервые была озвучена коренными жителями Южной Америки. В 2019 году команда из Университета Юты решила проверить эту многовековую гипотезу.

Ученые провели эксперимент: в лабораторию поместили семь молодых американских аллигаторов (Alligator mississippiensis) и проверили, влияет ли употребление гальки на ныряние рептилий. Результаты показали, что без камней в брюхе аллигаторы могли оставаться под водой в среднем чуть менее шести минут. Однако проглатывание камней в среднем увеличивало пребывание под водой до 11 минут. Простыми словами, поедая камни, аллигаторы могли нырять на 88% дольше, чем сородичи без камней в брюхе. Средняя продолжительность максимального погружения также увеличивалась при наличии гастролитов на 117%

По словам исследователей, все аллигаторы увеличили продолжительность максимального погружения на 305 секунд или более при наличии камней. Без гастролитов самое продолжительное время погружения составило 14,7 минуты в сравнении с 35,4 минуты с гастролитами.

Команда предполагает, что гастролиты помогают животным сохранять вес, расширяя легкие и не всплывая на поверхность. Этот баланс дает аллигаторам тактическое преимущество: они могут дольше оставаться под водой, преследуя добычу, или задерживать дыхание, утаскивая сопротивляющуюся жертву под воду.

Какие еще животные применяли эту стратегию?

Исследователи отмечают, что крокодилы и аллигаторы, вероятно, не единственные животные, применявшие эту стратегию поедания камней.

Палеонтологи обнаружили многочисленные окаменелые останки плезиозавров юрского и верхнего мелового периодов с сохранившимися в их брюшных полостях камнями. Найдено так много примеров, что это вряд ли совпадение. Находки указывают на то, что животные используют эту стратегию в течение миллионов лет.

Ранее Фокус писал о самом большом аллигаторе на Земле: что помешало ученым официально зарегистрировать рекорд.