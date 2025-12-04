Король Сан-Франциско пал: знаменитый аллигатор-альбинос умер в возрасте 30 лет

Исследователи заявили о смерти 30-летнего аллигатора-альбиноса, который стал кумиром для людей по всему миру. Причина смерти животного пока неизвестна, но в последние недели у него ухудшился аппетит.

Эксперты Калифорнийской академии наук, которая заботилась о 30-летнем аллигаторе-альбиносе, по имени Клод, заявили о гибели животного. Клод был знаменитым жителем Калифорнийской академии наук, с которым многие посетители за 17 лет работы в качестве питомника установили глубокую связь, пишет IFLScience.

По словам ученых, точная причина смерти Клода пока неизвестна — вскоре вскрытие позволит получить более подробную информацию. Однако известно, что в последние недели аллигатор-альбинос находился под пристальным наблюдением ветеринаров, после того, как у него ухудшился аппетит. Позже его перевели из-под наблюдения общественности для лечения в связи с подозрением на инфекцию.

Известно, что Клод вылупился на ферме аллигаторов в Луизиане 15 сентября 1995 года. Позже выяснилось, что он принадлежит к редкой группе аллигаторов с альбинизмом. Отметим, что альбинизм — генетическое заболевание, при котором клетки организма не вырабатывают меланин — пигмент, отвечающий за цвет кожи, шерсти и глаз.

В результате заболевания кожа Клода стала ярко-белой, а глаза — красными, из-за чего у него было довольно слабое зрение. По словам ученых, если бы Клод родился в дикой природе, он, вероятно, не прожил бы столь долгую жизнь.

К счастью, следующие 13 лет он провел на ферме аллигаторов Сент-Огастин во Флориде, а в 2008 году переехал в Аквариум Стейнхарта Калифорнийской академии наук в Сан-Франциско. Здесь он стал одним из самых любимых обитателей аквариума — поклонники даже присылали ему письма, стихи, рисунки и мягкие игрушки.

В сентябре Клоду исполнилось 30 лет и сотрудники академии устроили ему настоящий праздник. Его день рождения был насыщен городскими торжествами, включая виртуальное появление на музыкальном фестивале, поиски сокровищ для плюшевых игрушек Клода. Смотрители также устроили грандиозную вечеринку, на которой Клоду преподнесли "торт" из рыбы и льда.

По словам сотрудников Калифорнийской академии наук, Клод принес радость миллионам людей в музее и по всему миру. Он также показал миру, как животные-посланники помогают людям наладить связь с природой и побуждают узнавать больше об окружающем мире.

