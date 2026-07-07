Думали, что это лягушка, но заметили глаза: рабочие нашли в канализации огромного хищника (фото)

Рабочая бригада в Овьедо, штат Флорида, обнаружила 1,5-метрового аллигатора, который обитал в канализационной трубе, забитой илом.

Видеозапись из подземной канализации вызвала бурное обсуждение инцидента на странице городской администрации Овьедо в Facebook, пишет New York Post.

"Еще одна причина не спускаться в ливневые канализационные трубы!" — сказал пресс-секретарь, комментируя подземный инцидент, произошедший 3 июля во время плановой проверки выбоин.

Команда общественных работ отправила робота, оснащенного камерой, чтобы выяснить причину постоянного образования скоплений в трубе. Но вскоре рабочие обнаружили под поверхностью нечто гораздо более ужасающее.

"Во время проверки в пятницу, как вы увидите на видео, они наткнулись на пятифутового аллигатора!" — сообщила городская организация в посте, который стал вирусным.

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Рабочие рассказали, что сначала по ошибке приняли хладнокровного подземного обитателя за лягушку, пока не заметили "два маленьких светящихся глаза".

Аллигатора обнаружили в канализации США Фото: Скриншот

Когда робот приблизился, рептилия поднялась с открытой пастью, а затем начала отступать назад в трубы. Робот пытался преследовать её, но застрял.

Пользователи социальных сетей были потрясены хищником, обитающим в сточных водах.

"Вы когда-нибудь видели что-то подобное?"

"Ого, страшно".

Другие удивлялись, как аллигатору удалось проникнуть в лабиринт дренажной системы, состоящей из 75 миль подземных труб под городом.

Администрация города Овьедо предположила, что рептилия попала через "один из прудов для ливневых вод", который используется для предотвращения наводнений во время штормов.

Начальник службы технического обслуживания сказал, что они рады, что с животным столкнулся не человек.

Известно, что аллигаторы — крупнейшие рептилии США, которые регулярно достигают 4,5 метров в длину и весят более 450 килограммов, не являются редкостью в системе ливневой канализации Флориды, утверждают жители в комментариях.

Пока неизвестно, какова судьба рептилии.

Этот момент, запечатленный на видеокадрах, напомнил некоторым американцам об известном мифе о большом городе, который послужил вдохновением для создания фильма 1980 года "Аллигатор", и который был ещё больше популяризирован благодаря актрисе Дрю Берримор в научно-фантастической классике Стивена Спилберга 1982 года "Инопланетянин".

Напомним, что в желудке 4-метрового аллигатора из Миссисипи была обнаружена невероятная находка — исследователи полагают, что ей около 8000 лет.

Кроме того, исследователи сообщили о смерти 30-летнего аллигатора-альбиноса, ставшего кумиром для людей по всему миру. Причина смерти животного пока неизвестна, но в последние недели у него ухудшился аппетит.