Найдорожчий працівник Нью-Йорка: міський сантехнік потрапив під розслідування через свою зарплату

Сантехнік з Управління житлового господарства Нью-Йорка став одим з найбільш високооплачуваних працівників міста. Після цього чоловік потрапив під розслідування.

41-річний Якуб Марковський зіткнувся з перевірками з боку міста понад рік тому, коли газета The Post з'ясувала, що він отримав величезну додаткову заробітну плату в розмірі 332 000 доларів протягом 2025 фінансового року, пише New York Post.

Речник міста заявив, що міський департамент будівництва розпочав розслідування щодо Марковського, який отримав від міста колосальну зарплату в розмірі 465 000 доларів, після отримання скарги на його "ділову практику".

Стало відомо, що чоловік мешкає у фешенебельному багатоквартирному будинку біля набережної Рокавей-Біч. Чоловік також керував двома приватними компаніями – Super Plumbers Corp. NYC та Dynamic Blue Water Mechanical.

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Його дружина Елізабет Марковська розповіла ЗМІ що він багато працює.

"Він працює сім днів на тиждень", — сказала вона The Post у середу з їхнього дому.

Також дружина Марковського сказала, що він доручив комусь іншому керувати своїми двома підприємствами. Вона не знала, що він був найбільш високооплачуваним сантехніком міста, і що він робив зі своїми грошима.

"Він повертається додому пізно. Він працює понаднормово. Він дуже наполегливо працює", — сказала вона.

Окрім розслідування щодо ділової практики Марковського, чиновники заявили, що вони також провели масштабну перевірку активних сантехнічних робіт, на які він мав дозвіл, щоб переконатися в їх безпечному виконанні. За їх словами, обшук не виявив жодних порушень.

Згідно з даними організації Empire Center, чоловік посідає п'яте місце серед найбільш високооплачуваних міських працівників.

Без його 2558 годин понаднормової роботи регулярна заробітна плата чоловіка за 2025 фінансовий рік становила б 118 000 доларів.

Як повідомляла газета "Нью-Йорк Таймс", йому довелося б працювати в середньому сім додаткових годин на день протягом 365 днів поспіль, щоб отримати свою додаткову зарплату .

Що відомо про розслідування проти керівника міської сантехніки Нью-Йорка

Коли газета "The Post" вперше викрила високу зарплату Якуба, посадовці з Управління житлового господарства Нью-Йорка пояснили його понаднормову роботу "великими вимогами до сантехніки та опалення, які є обов’язковими та контролюються законом".

Але, згідно з повідомленням Times, питання щодо понаднормової роботи Якуба, оплачуваної платниками податків, та його подвійного сантехнічного бізнесу призвели до скарги від некомерційної торгової групи Plumbing Foundation of New York.

"Надання можливості одній особі керувати приватним сантехнічним бізнесом, одночасно працюючи керівником міської сантехніки та отримуючи більше понаднормової роботи, ніж будь-який інший працівник міста, є надзвичайно марнотратним і викликає серйозні занепокоєння щодо доброчесності, безпеки та нагляду за будівельними операціями міста", — заявила Times виконавчий директор групи Ейпріл МакАйвер.

Міський департамент розслідувань ретельно перевіряє справу Якуба, але не уточнює, чи зосереджене їхнє розслідування на його понаднормовій роботі, бізнесі чи на обох цих аспектах.

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