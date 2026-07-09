Самый высокооплачиваемый работник Нью-Йорка: городской сантехник стал фигурантом расследования из-за своей зарплаты

Сантехник из Управления жилищного хозяйства Нью-Йорка стал одним из самых высокооплачиваемых сотрудников города. После этого в отношении мужчины было возбуждено расследование.

41-летний Якуб Марковский столкнулся с проверками со стороны городских властей более года назад, когда газета The Post выяснила, что он получил огромную дополнительную заработную плату в размере 332 000 долларов в течение 2025 финансового года, пишет New York Post.

Пресс-секретарь города заявил, что городской департамент строительства начал расследование в отношении Марковского, который получил от города колоссальную зарплату в размере 465 000 долларов, после поступления жалобы на его "деловую практику".

Стало известно, что мужчина проживает в престижном многоквартирном доме недалеко от набережной Рокавей-Бич. Он также возглавлял две частные компании — Super Plumbers Corp. NYC и Dynamic Blue Water Mechanical.

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Его жена Элизабет Марковская рассказала СМИ, что он много работает.

"Он работает семь дней в неделю", — сказала она газете The Post в среду из своего дома.

Кроме того, жена Марковского сказала, что он поручил кому-то другому управлять своими двумя предприятиями. Она не знала, что он был самым высокооплачиваемым сантехником в городе и что он делал со своими деньгами.

"Он поздно возвращается домой. Он работает сверхурочно. Он очень усердно трудится", — сказала она.

Помимо расследования деловой практики Марковского, чиновники заявили, что они также провели масштабную проверку ведущихся сантехнических работ, на которые у него было разрешение, чтобы убедиться в их безопасном выполнении. По их словам, в ходе проверки никаких нарушений выявлено не было.

Согласно данным организации Empire Center, этот человек занимает пятое место среди самых высокооплачиваемых городских служащих.

Без его 2558 часов сверхурочной работы регулярная заработная плата этого мужчины за 2025 финансовый год составила бы 118 000 долларов.

Как сообщала газета "Нью-Йорк Таймс", ему пришлось бы работать в среднем семь дополнительных часов в день в течение 365 дней подряд, чтобы получить свою дополнительную зарплату.

Что известно о расследовании в отношении руководителя городской службы санитарии Нью-Йорка

Когда газета "The Post" впервые раскрыла информацию о высокой зарплате Якуба, чиновники из Управления жилищного хозяйства Нью-Йорка объяснили его сверхурочную работу "высокими требованиями к сантехнике и отоплению, которые являются обязательными и регулируются законом".

Однако, согласно сообщению Times, вопросы о сверхурочной работе Якуба, оплачиваемой налогоплательщиками, и о его параллельном бизнесе в сфере сантехники привели к подаче жалобы со стороны некоммерческой торговой группы Plumbing Foundation of New York.

"Предоставление возможности одному человеку руководить частным сантехническим бизнесом, одновременно занимая должность руководителя городской сантехнической службы и получая больше сверхурочной работы, чем любой- любой другой сотрудник города, является чрезвычайно расточительным и вызывает серьезные опасения относительно добросовестности, безопасности и надзора за строительными работами в городе", — заявила Times исполнительный директор группы Эйприл МакАйвер.

Городской департамент расследований тщательно изучает дело Якуба, но не уточняет, сосредоточено ли их расследование на его сверхурочной работе, бизнесе или на обоих этих аспектах.

Напомним, что генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский трижды употребил слово "козлы" в публичном интервью, при этом один раз этим словом он обозвал часть украинцев. Топ-менеджер раскритиковал людей, которые негативно относятся к его высокой зарплате. На протяжении 10 лет, занимая должность генерального директора "Укрпочты", Смилянский получает 836 000 грн в месяц.

Кроме того, украинка, работающая стриптизёршей в США, откровенно рассказала, сколько зарабатывает за одно выступление. Женщина по имени Карина призналась, что заработала более тысячи долларов за четыре часа работы в стриптиз-клубе.