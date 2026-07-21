Злодія спіймали на гарячому: у Польщі бобер систематично крав білизну, що сушилася на подвір'ї

Житель Польщі кілька тижнів безуспішно намагався з'ясувати, чому з мотузки після прання регулярно зникають шкарпетки, сорочки та спідня білизна. Розгадка виявилася настільки несподіваною, що його історія швидко стала вірусною — серійним "крадієм" виявився бобер, який оселився у ставку неподалік будинку.

Як пише видання Fakt.pl, чоловік поділився своєю історією у Facebook, попросивши поради в інших користувачів. Натомість його допис зібрав сотні коментарів, більшість із яких були сповнені жартів та кумедних припущень.

За словами поляка, ставок, у якому живе бобер, розташований лише за кілька десятків метрів від його оселі. Спочатку його здивувала незвичайна поведінка тварини — щоразу, коли хтось наближався, гризун починав голосно шипіти. Чоловік навіть зізнався, що спершу подумав, ніби в очереті причаїлася змія.

Справжня причина загадкових зникнень речей стала відома лише тоді, коли він випадково застав бобра на місці "злочину". Тварина вибігла на подвір'я, вправно зірвала з мотузки білизну, схопила її зубами та кинулася назад до водойми.

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"Я просто стояв і не міг повірити своїм очам. Він ще й озирнувся, зашипів на мене та зник у воді", — розповів чоловік.

Ставок поблизу будинку поялка, де живе бобер "крадій" Фото: Facebook

Саме тоді він зрозумів, що всі попередні зникнення шкарпеток і робочих сорочок, найімовірніше, також були справою цього незвичайного сусіда. Поляк навіть припустив, що бобер використовує тканину для облаштування власного житла.

"Я стояв там, заціпенівши, але він обернувся, зашипів на мене й зник у воді, немов якийсь багнюковий демон. Раніше також зникали шкарпетки та робочі сорочки, але тоді я не пов'язував це з ним. Не знаю, можливо, він збирає їх, щоб будувати собі будиночок", — припустив чоловік.

Крім того, чоловік пожартував, що тварина поводилася так, ніби саме вона є справжнім господарем цієї території, а він лише небажаний гість.

"Він дивився на мене так, ніби володів цією власністю, а я був просто порушником", — додав він.

Водночас чоловік, що став жертвою крадіжки поцікавився у користувачів мережі, чи є така поведінка та шипіння звичними для бобрів, чи це може свідчити про якісь особливості або проблеми зі здоров'ям тварини.

Історія швидко розлетілася мережею та викликала хвилю кумедних реакцій. Зокрема, у коментарях писали:

"У нього явно якась домовленість з єнотом";

"Вибачте, я засміявся, але вся ситуація неймовірна і чудово описана. Тварина на фото виглядає зловісно, як сьоґун. Я нічого не знаю про бобрів, тому шкодую, що не можу допомогти";

"Вимагайте компенсацію за трусики".

Чимало людей також порадили чоловікові не сваритися з твариною, а навчитися мирно співіснувати з кмітливим мешканцем ставка.

Нагадаємо, що у Данії через греблю, яку збудував бобер, тимчасово призупинили залізничне сполучення між містами Аулум та Струер. Споруда змінила потік води й послабила фундамент залізничного мосту, через що пасажирів на час ремонту перевозили автобусами.

Також у 2024 році Фокус писав, що у штаті Техас (США) бобер, який збудував греблю у водостічній трубі, спричинив підтоплення та обвал дороги, через що район тимчасово опинився відрізаним. Місцева влада закликала жителів залишатися вдома, доки комунальники не ліквідували наслідки та не відновили проїзд.