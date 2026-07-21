Вора поймали с поличным: в Польше бобр систематически воровал белье, которое сушилось во дворе

Житель Польши несколько недель безуспешно пытался выяснить, почему с бельевой веревки после стирки регулярно пропадают носки, рубашки и нижнее белье. Разгадка оказалась настолько неожиданной, что его история быстро стала вирусной — серийным "вором" оказался бобр, поселившийся в пруду неподалеку от дома.

Как пишет издание Fakt.pl, мужчина поделился своей историей в Facebook, обратившись за советом к другим пользователям. В результате его пост собрал сотни комментариев, большинство из которых были полны шуток и забавных догадок.

По словам поляка, пруд, в котором обитает бобр, находится всего в нескольких десятках метров от его дома. Сначала его удивило необычное поведение животного — каждый раз, когда кто-то приближался, грызун начинал громко шипеть. Мужчина даже признался, что сначала подумал, будто в камышах притаилась змея.

Настоящая причина загадочных исчезновений вещей стала известна только тогда, когда он случайно застал бобра на месте "преступления". Животное выбежало во двор, ловко сорвало с веревки белье, схватило его зубами и бросилось обратно к водоему.

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"Я просто стоял и не мог поверить своим глазам. Он ещё и оглянулся, шипел на меня и исчез в воде", — рассказал мужчина.

Рядом с домом Поялка, где живет бобр-"вор", находится пруд Фото: Facebook

Именно тогда он понял, что все предыдущие исчезновения носков и рабочих рубашек, скорее всего, также были делом рук этого необычного соседа. Поляк даже предположил, что бобр использует ткань для обустройства своего жилища.

"Я стоял там, ошеломлённый, но он обернулся, шипел на меня и исчез в воде, словно какой-то грязевой демон. Раньше тоже пропадали носки и рабочие рубашки, но тогда я не связывал это с ним. Не знаю, возможно, он собирает их, чтобы строить себе домик", — предположил мужчина.

Кроме того, мужчина пошутил, что животное вело себя так, будто именно оно является настоящим хозяином этой территории, а он — всего лишь нежеланный гость.

"Он смотрел на меня так, будто владел этой собственностью, а я был просто нарушителем", — добавил он.

В то же время мужчина, ставший жертвой кражи, поинтересовался у пользователей сети, характерны ли такое поведение и шипение для бобров или это может свидетельствовать о каких-то особенностях или проблемах со здоровьем животного.

Эта история быстро разлетелась по сети и вызвала волну забавных реакций. В частности, в комментариях писали:

"У него явно какая-то договоренность с енотом";

"Извините, я рассмеялся, но вся ситуация невероятна и прекрасно описана. Животное на фото выглядит зловеще, как сёгун. Я ничего не знаю о бобрах, поэтому жалею, что не могу помочь";

"Требуйте компенсацию за трусики".

Многие люди также посоветовали мужчине не ссориться с животным, а научиться мирно сосуществовать с сообразительным обитателем пруда.

Напомним, что в Дании из-за плотины, построенной бобром, временно приостановили железнодорожное сообщение между городами Аулум и Струер. Сооружение изменило направление течения воды и ослабило фундамент железнодорожного моста, из-за чего пассажиров на время ремонта перевозили на автобусах.

Кроме того, в 2024 году издание Фокус сообщало, что в штате Техас (США) бобр, построивший плотину в водосточной трубе, вызвал подтопление и обрушение дороги, в результате чего район временно оказался отрезанным. Местные власти призвали жителей оставаться дома, пока коммунальщики не устранят последствия и не восстановят проезд.