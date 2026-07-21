Працює вже 70 років і подорожчав: у соцмережах показали найстаріший холодильник Великої Британії

Найстаріший холодильник виявили після того, як король Чарльз припустив, що такий холодильник знаходиться в одному з його замків і працює вже 67 років.

Але виявилося, що у літньої подружньої пари з Глостершира є холодильник, якому вже 70 років. Він безперебійно працює з кінця Другої світової війни, а тоді коштував 49 фунтів. Зараз ціна цього раритету від фірми Electrolux становить майже три тисячі фунтів, пише Daily Mail.

Найстарішому холодильнику Великої Британії виповнилося 70 років Фото: Соцсети Найстарішому холодильнику Великої Британії вже 70 років Фото: Соцсети

Цей холодильник був виготовлений компанією Electrolux у 1930-х роках, розповіли його власники, які придбали його у 1949 році.

Незважаючи на те, що це вінтажний предмет, холодильник "досі чудово працює" і навіть допоміг подружжю зберегти продукти та напої прохолодними під час рекордної спеки цього літа.

Цей мініатюрний ретро-прилад відкривається за допомогою металевої засувки, але займає мало місця — у нього не вміститься більше, ніж "дві пляшки кока-коли, складені одна на одну". Його ширина становить близько 60 см, а висота — 90 см.

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Компанія з продажу побутової техніки John Kerry & Sons виявила цей рідкісний екземпляр, коли її викликали до будинку подружжя, щоб допомогти полагодити їхній сучасний холодильник із морозильною камерою. Майстер зазначив, що подружжя користувалося своїм ретро-холодильником, коли їхній новий прилад зламався через рекордну спеку.

Вони назвали цю цінну річ "сімейною реліквією", яку сподіваються передати у спадок.

Суперечка щодо найстарішого холодильника виникла, коли король Чарльз II висловив припущення, що це звання належить його 67-річному побутовому приладу Frigidaire, який знаходиться в королівській резиденції — замку Мей у Шотландії.

Холодильнику короля Чарльза 67 років Фото: Соцсети

Цей холодильник висотою 173 см був придбаний королевою-матір’ю у 1954 році, через два роки після того, як вона купила великий шотландський маєток.

Вважається, що королева-мати особисто обрала холодильник і схвалила його придбання у постачальника з сусіднього Віка. Єдиний відомий збій у роботі його системи стався, коли в замку було впроваджено сучасні технології. Встановлена у 2000 році система підігріву підлоги, мабуть, порушила контроль температури. Після цього холодильник підняли над підлогою, і відтоді він працює бездоганно.

Ширлі Фаркуар, керуюча директорка замку, зазначила, що холодильник завжди був "невід’ємною частиною кухні. Він, безперечно, створений на століття".

Нагадаємо, раніше експерт розповів, що більшість людей неправильно користуються холодильником.

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