Морозит уже 70 лет и стал дороже: в соцсетях показали старейший холодильник Великобритании

Старейший холодильник обнаружили после того, как король Чарльз предположил, что таковой находится в одном из его замков и работает уже 67 лет.

Но оказалось, что у пожилой супружеской пары из Глостершира есть холодильник, которому уже 70 лет. Он исправно работает с конца Второй мировой войны и стоил тогда 49 фунтов. Сейчас цена раритета фирмы Electrolux почти три тысячи фунтов, пишет Daily Mail.

Старейшему холодильнику Великобритании 70 лет Фото: Соцсети Старейшему холодильнику Великобритании уже 70 лет Фото: Соцсети

Этот холодильник был изготовлен компанией Electrolux в 1930-х годах, рассказали его хозяева, которые его купили в 1949 году.

Несмотря на то, что это винтажный предмет, холодильник "до сих пор отлично работает" и даже помог паре сохранить продукты и напитки прохладными во время рекордной жары этим летом.

Этот миниатюрный ретро-прибор открывается с помощью металлической защелки, но занимает мало места — в него не поместится больше "двух бутылок кока-колы, сложенных друг на друга". Шириной он около 60 см, а высотой – 90 см.

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Компания по продаже бытовой техники John Kerry & Sons обнаружила этот редкий экземпляр, когда их вызвали в дом к супругам, чтобы помочь починить их современный холодильник с морозильной камерой. Мастер отметил, что супружеская пара пользовалась своим ретро-холодильником, когда их новый экземпляр сломался из-за рекордной жары.

Они назвали эту ценную вещь "семейной реликвией", которую надеются передать по наследству.

Спор о старейшем холодильнике возник, когда король Чарльз II предположил, что это звание принадлежит его 67-летнему бытовому прибору Frigidaire, который находится в королевской резиденции: замке Мей в Шотландии.

Холодильнику короля Чарльза 67 лет Фото: Соцсети

Этот холодильный прибор высотой 173 см был приобретен королевой-матерью в 1954 году, через два года после того, как она купила обширное шотландское поместье.

Считается, что королева-мать лично выбрала холодильник и одобрила его покупку у поставщика из соседнего Уика. Единственный известный сбой в работе его системы произошел, когда в замке были внедрены современные технологии. Установленная в 2000 году система подогрева пола, по-видимому, нарушила контроль температуры. После этого холодильник приподняли над полом и с тех пор он работает безупречно.

Ширли Фаркуар, управляющий директор замка, сказала, что холодильник всегда был "неотъемлемой частью кухни. Он определенно сделан на века".

Напомним, ранее эксперт рассказал, что большинство людей неправильно пользуются холодильником.

Также выяснилось, какие продукты лучше не хранить в дверце холодильника.