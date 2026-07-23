"Зневажали гідність посади": губернатора звільнили через обтягуючі штани

Губернатора провінції Ардахан Мехмета Фатіха Чічеклі було звільнено 17 липня без пояснення причин згідно з указом, підписаним президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Однак ЗМІ повідомляють, що вся справа в його велосипедних шортах.

Чічеклі був звільнений після того, як опублікував у соціальних мережах фотографії в обтягуючих велосипедних лосінах, які нібито "порушували гідність обійманої посади", пише Daily Mail.

Вбрання турецького губернатора викликало бурхливу реакцію серед його колег

Чічеклі зазнав критики з боку колег-політиків, які дорікали йому за те, що останніми місяцями він "цілий день займається створенням контенту для соціальних мереж" і "цілий день ходить у велосипедних лосінах".

Інан Акгюн Альп, депутат від Республіканської народної партії, заявив: "Губернатор у легінсах? Це просто неприпустимо. Таких губернаторів слід усунути з посади або, принаймні, надати їм фіговий лист".

Він також звинуватив Чічеклі в "нехтуванні серйозністю та гідністю державної посади".

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Ще один політик заявив, що, розгулюючи у велосипедних шортах, Чічеклі підриває свій політичний статус: "Ні громадяни, ні його власні державні службовці не сприймуть серйозно губернатора в легінсах: у нього немає авторитету".

Губернатор Чічеклі приєднався до цивільної адміністрації у 2004 році, а в січні його призначили губернатором Ардахана. Він обіймав цю посаду до своєї відставки минулого тижня.

Але тепер розпочато збір підписів під петицією з вимогою його поновлення на посаді.

Сам Чічеклі вже прокоментував рішення суду, яке призвело до його звільнення, заявивши, що просто "займається спортом у спортивному одязі".

"Заняття, які допомагають вам залишатися собою, такі як спорт, велоспорт і веслування, — це не погано. Це те, чим повинен займатися кожен, у будь-якому віці", — сказав він.

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