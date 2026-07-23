"Попирали достоинство должности": губернатора уволили из-за обтягивающих штанов

Губернатор провинции Ардахан Мехмет Фатих Чичекли был уволен 17 июля без объяснения причин согласно указу, подписанному президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Но СМИ сообщают, что все дело в его велосипедных шортах.

Чичекли был уволен после того, как опубликовал в социальных сетях фотографии в обтягивающих велосипедных лосинах, которые якобы "попирали достоинство занимаемой должности", пишет Daily Mail.

Наряд турецкого губернатора вызвал бурную реакцию среди его коллег

Чичекли подвергся критике со стороны коллег-политиков, которые упрекали его в том, что в последние месяцы он "целый день занимается созданием контента для социальных сетей" и "целый день ходит в велосипедных лосинах".

Инан Акгюн Альп, депутат от Республиканской народной партии, заявил: "Губернатор в леггинсах? Этого просто недопустимо. Таких губернаторов следует отстранить от должности или, по крайней мере, дать им фиговый лист".

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Он также обвинил Чичекли в "пренебрежении серьезностью и достоинством государственной должности".

Еще один политик заявил, что разгуливая в велосипедках Чичекли подрывает свой политический статус: "Ни граждане, ни его собственные государственные служащие не воспримут всерьез губернатора в леггинсах: у него нет авторитета".

Губернатор Чичекли пришел в гражданскую администрацию в 2004 году и был назначен губернатором Ардахана в январе. Он занимал эту должность до своей отставки на прошлой неделе.

Но теперь запущена петиция с требованием его восстановления в должности.

Сам Чичекли уже прокомментировал модный приговор, который привел к его увольнению, заявив, что просто "занимается спортом в спортивной одежде".

"Занятия, которые делают вас самим собой, такие как спорт, велоспорт и гребля, — это не плохо. Это то, чем должен заниматься каждый, в любом возрасте", — сказал он.

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