Нарушил важные правила: мэр Нью-Йорка прыгнул в бассейн в деловом костюме

Мэр американского Нью-Йорка Зогран Мамдани в костюме прыгнул в бассейн имени Томаса Джефферсона в Восточном Гарлеме, дав старт летнему купальному сезону. При этом чиновник нарушил правила, согласно которым все пловцы должны носить в воде только одежду, предназначенную для купания.

Представитель Демократической партии Зогран Мамдани зашел в плавательный комплекс, тем самым поддержав почти забытую традицию, согласно которой мэры "Большого Яблока" прыгают в бассейны в день их открытия. Об этом пишет New York Post.

Дети, присутствовавшие на церемонии, считают, что прыжок главы города в воду — это веселое развлечение. Сам мэр также остался доволен и с удовольствием общался с гостями.

Зохрейн Мамдани с улыбкой прыгает в бассейн Фото: New York Post

Впрочем, прыгнув в бассейн "при всем параде", лишь сняв обувь, мужчина нарушил правила пребывания в общественных бассейнах. Согласно им, все пловцы обязаны носить купальные костюмы, а мужчины должны иметь сетчатую подкладку в плавках и шортах.

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Мэр Нью-Йорка остался доволен после купания в одежде Фото: New York Post

Издание City Reporter добавляет, что согласно правилам, установленным Департаментом парков, в качестве дополнительной одежды можно надеть исключительно белую футболку, поскольку цветные футболки в бассейнах запрещены. При этом малышам нужны специальные подгузники для плавания.

Издание также отмечает, что по всему городу оборудованы десятки бассейнов, которые в прошлом году посетили более 1 млн человек.

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