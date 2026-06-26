Разорвала эфир: пенсионерка тремя словами описала 40-градусную жару на BBC
Европа страдает от рекордной жары. Одна пожилая женщина, прокомментировав погоду в интервью BBC, стала настоящей звездой интернета. Её лаконичный ответ рассмешил тысячи зрителей.
В эфире программы BBC Breakfast появилась пожилая женщина в шляпке, черных очках и зеленом платье. На вопрос ведущего о том, что она думает о жаре, бабушка без долгих раздумий ответила: "Мне нравится стабильная температура 23 °C. Для меня этого вполне достаточно".
Ведущий попытался подготовить её к реальности, отметив, что к концу недели температура может достичь 40 °C.Важно
Женщина ответила взглядом, а в конце концов кратко подытожила тремя словами: "Этого я не хочу". Её комментарий стал вирусным в социальных сетях.
Пользователи назвали её реакцию "культовой". С этим трудно не согласиться.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
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