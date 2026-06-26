Розірвала ефір: пенсіонерка трьома словами описала 40-градусну спеку на BBC

Європа потерпає від рекордної спеки. Одна старша жінка, коментуючи погоду в інтерв'ю на BBC, стала справжньою зіркою інтернету. Її лаконічна відповідь розсмішила тисячі глядачів.

В ефірі BBC Breakfast з'явилася пенсіонерка у капелюшку, чорних окулярах і зеленій сукні. На запитання ведучого, що вона думає про спеку, бабуся без довгих роздумів відповіла: "Мені подобається стабільні 23°C. Для мене цього цілком достатньо".

Ведучий спробував підготувати її до реальності, зазначивши, що наприкінці тижня температура може сягнути 40°C.

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Жінка відповіла поглядом, а потім коротко підсумувала трьома словами: "Цього я не хочу". Її коментар став вірусним в соціальних мережах.

Користувачі назвали її реакцію "іконічною". З цим важко не погодитись.

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