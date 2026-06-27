"Куда все делись": в сети стал вирусным "прохладный" отдых друзей в жару (видео)

Один британец искал друзей, с которыми они устанавливали резервуар, но долго не мог их найти. Когда он обнаружил, где и как "классно" укрылись коллеги от жары, в сети не сдерживали смеха.

Мужчина начал искать друзей, но нигде их не было видно, пока он не услышал странные звуки, доносившиеся из емкости. Дальнейшее развитие этой курьезной ситуации можно было увидеть на видео, опубликованном на Reddit.

Ролик стал вирусным — за сутки он набрал почти 7 тысяч реакций и сотни комментариев. Автор видео рассказал в комментариях, что вместе с друзьями выкопал яму для пластикового бака с водой для своих нужд.

"Проблема с баком", — иронично подписал видео британец.

Когда мужчина вышел искать друзей, которые должны были работать на месте, он никого не нашёл. Оглядевшись по сторонам, он услышал, что из бака доносились звуки музыки и смеха.

Відео дня

Британец подошёл к ёмкости, открыл крышку, а затем — рассмеялся. Он увидел своих четырёх друзей, которые в наполненном баке "отдыхали" в жаркую погоду и слушали музыку, держа в руках прохладительные напитки.

Реакция социальных сетей

В комментариях к вирусной видеозаписи пользователи поддержали затею мужчин и добавили, что в такую жару поступили бы точно так же. Наибольшее одобрение получили следующие комментарии:

"Куда все делись? Ааа, они на чили!";

"Моя клаустрофобия сказала — черта с два!";

"А я так и знал, что парни спрятались там. Не ошибся";

"Похоже на тему с ИИ, но я бы тоже спрятался там от жары".

Ранее "Фокус" сообщал о пяти способах охладить дом в жару. Эксперты отмечают, что вентилятор и кондиционер — не единственные способы создать прохладу в жаркую погоду.

Впоследствии стало известно, что пенсионерка описала жару тремя словами и стала мемом. Пожилая британка в одной короткой фразе рассказала журналистам, как она относится к изменениям погоды.