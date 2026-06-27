"Де всі поділися": в мережі завірусився "прохолодний" відпочинок друзів у спеку (відео)
Один британець шукав друзів, з якими монтували резервуар, але не міг довго їх зайти. Коли він знайшов, де і як "кайфово" влаштувалися колеги від спеки, то в мережі не стримували сміху.
Чоловік почав шукати друзів, але ніде не було їх видно, допоки не почув дивні звуки з ємності. Подальший курйоз ситуації було видно на опублікованому відео в Reddit.
Ролик став вірусним — набрав майже 7 тисяч реакцій та сотні коментарів за добу. Автор кадрів розповів у коментарях, що разом з друзями викопав яму для пластикового баку з водою для своїх потреб.
"Проблема з баком", — іронічно підписав відео британець.
Коли чоловік вийшов шукати друзів, які мали працювати на місці, то нікого не знайшов. Оглянувшись довкола, він почув, що з бака доносилися звуки музики та сміху.
Британець підійшов до ємності та відкрив кришку, а потім — засміявся. Він побачив своїх чотирьох друзів, які в наповненому баку "чілили" у спекотну погоду та слухати музику, тримаючи в руках прохолодні напої.
Реакція соцмереж
У коментарях до вірусного відео, юзери підтримали задумку чоловіків і додали, що теж би так вчинили в спеку. Найбільше схвалення отримали такі репліки:
- "Де всі ділися? Ааа, вони на чілі!";
- "Моя клаустрофобія сказала — чорта з два!";
- "А я так і знав, що чуваки сховалися там. Не помилився";
- "Виглядає як ШІ тема, однак я би також сховався від спеки там".
Раніше Фокус повідомляв про п'ять способів охолодити будинок у спеку. Експерти кажуть, що вентилятор і кондиціонер не єдині способи зробити прохолоду в жарку погоду.
Згодом стало відомо, що пенсіонерка описала спеку трьома словами та стала мемом. Літня британка заявила журналістам короткою фразою, як ставиться до змін погоди.