"Де всі поділися": в мережі завірусився "прохолодний" відпочинок друзів у спеку (відео)

Один британець шукав друзів, з якими монтували резервуар, але не міг довго їх зайти. Коли він знайшов, де і як "кайфово" влаштувалися колеги від спеки, то в мережі не стримували сміху.

Чоловік почав шукати друзів, але ніде не було їх видно, допоки не почув дивні звуки з ємності. Подальший курйоз ситуації було видно на опублікованому відео в Reddit.

Ролик став вірусним — набрав майже 7 тисяч реакцій та сотні коментарів за добу. Автор кадрів розповів у коментарях, що разом з друзями викопав яму для пластикового баку з водою для своїх потреб.

"Проблема з баком", — іронічно підписав відео британець.

Коли чоловік вийшов шукати друзів, які мали працювати на місці, то нікого не знайшов. Оглянувшись довкола, він почув, що з бака доносилися звуки музики та сміху.

Британець підійшов до ємності та відкрив кришку, а потім — засміявся. Він побачив своїх чотирьох друзів, які в наповненому баку "чілили" у спекотну погоду та слухати музику, тримаючи в руках прохолодні напої.

Відео дня

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного відео, юзери підтримали задумку чоловіків і додали, що теж би так вчинили в спеку. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Де всі ділися? Ааа, вони на чілі!";

"Моя клаустрофобія сказала — чорта з два!";

"А я так і знав, що чуваки сховалися там. Не помилився";

"Виглядає як ШІ тема, однак я би також сховався від спеки там".

Раніше Фокус повідомляв про п'ять способів охолодити будинок у спеку. Експерти кажуть, що вентилятор і кондиціонер не єдині способи зробити прохолоду в жарку погоду.

Згодом стало відомо, що пенсіонерка описала спеку трьома словами та стала мемом. Літня британка заявила журналістам короткою фразою, як ставиться до змін погоди.