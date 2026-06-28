Порушив важливі правила: мер Нью-Йорка стрибнув у басейн у діловому костюмі

Мер американського Нью-Йорка Зогран Мамдані у костюмі стрибнув у басейн імені Томаса Джефферсона у Східному Гарлемі, давши старт літньому купальному сезону. При цьому посадовець порушив правила, які вимагають від усіх плавців одягати у воді лише одяг, призначений для купання.

Представник Демократичної партії Зогран Мамдані зробив крок у плавальний комплекс, таким чином підтримавши майже забуту традицію стрибків мерів "Великого Яблука" у басейни в день їхнього відкриття. Про це пише New York Post.

Діти, які були присутні на церемонії, вважають, що стрибок очільника міста у воду є веселою розвагою. Сам також мер залишився задоволеним та охоче спілкувався з відвідувачами.

Зохрайн Мамдані з посмішкою стрибає у басейн Фото: New York Post

Утім, стрибнувши у басейн "при повному параді", лише знявши взуття, чоловік порушив правила перебування у громадських басейнах. Згідно з ними, усі плавці зобов'язані носити купальні костюми, а чоловіки повинні мати сітчасту підкладку в плавках та шортах.

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Мер Нью-Йорка залишився задоволеним після купання в одязі Фото: New York Post

Видання City Reporter додає, що згідно з правилами, встановленими Департаментом парків, додатково можна одягти виключно білу футболку, оскільки кольорові заборонені у басейнах. При цьому малюкам потрібні спеціальні підгузки для плавання.

Видання також підкреслює, що по всьому місту облаштовані десятки басейнів, які минулого року відвідали понад 1 млн людей.

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