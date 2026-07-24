Змітають з прилавків: салат з обличчям відомого актора став вірусним в мережі

У соціальних мережах поширюються фотографії салату з супермаркету, який упакований в прозору пластикову плівку, а на ньому зображено обличчя відомого японського актора Тацуї Фудзівари.

Обличчя легендарного японського актора Тацуї Фудзівари, що дивиться на покупців з листя салату, стало вірусним у Токіо, пише Oddity Central.

Головки салату, упаковані в прозору пластикову плівку з надрукованим на ній обличчям Тацуї Фудзівари, розмітають з полиць токійських супермаркетів, а також швидко поширюються в соціальних мережах.

Салат є основним продуктом японської кухні, але дані показують, що понад 60% японців викидають цей овоч влітку, коли його найбільше. Намагаючись боротися з харчовими відходами, японський харчовий гігант Аджіномото об'єднався з виробничим кооперативом і попросив актора Тацую Фудзівару надати їм своє обличчя.

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"Мене запитали: "Чи не могли б ви показати нам своє обличчя?" Я відповів: "Звичайно", і виявилося, що це була робота, де я буквально показав своє обличчя. Але. Я чекатиму на вас у відділі овочів", — написав Фудзівара в X.

Салат з обличчям актора Тацуї Фудзівари Фото: Скріншот

Спочатку покупці були шоковані, але потім фотографії качанів салату, схожих на Тацую Фудзівару, почали поширюватися в мережі. Маркетинговий ефект був миттєвим, і салат, який, ймовірно, вже викинули б, почав розлітатися з полиць.

Цього місяця у продаж надійшла обмежена партія з 10 000 качанів салату, загорнутих в обличчя Тацуї Фудзівари, але якщо саме такий трюк рятує салат від сміття, то, ймовірно, незабаром можна буде побачити більше обличчь актора в супермаркетах.

Нагадаємо, що кацуобусі, один з основних видів японської кухні, тунець, який обробляють протягом кількох місяців, поки він не стане твердим, як шматок дерева. Ця страва захоплює багато туристів з уього світу.

Також споживання сушених або смажених комах поширене у значній частині Азії. У Південній Кореї комахи навіть потрапили до високої кухні. Але власник ресторану, який відзначений зіркою Мішлен, у Сеулі тепер через це має юридичні наслідки.