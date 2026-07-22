Відомому шеф-кухарю із зіркою Michelin загрожує в'язниця через мурах: що він накоїв

Споживання сушених або смажених комах поширене у значній частині Азії. У Південній Кореї комахи навіть потрапили до високої кухні.

Але власник ресторану, який відзначений зіркою Мішлен, у Сеулі тепер через це має юридичні наслідки, пише видання Bild.

Південнокорейські прокурори вимагали для ресторатора одного року позбавлення волі за нібито використання сушених мурах як прикраси для десертів. А все тому, що мурахи не входять до десяти видів комах, дозволених для споживання в Південній Кореї. Тому їх не можна використовувати як харчовий інгредієнт.

Шеф чотири роки використовував мурах для десерту

Власника ресторану, особу якого не розголошують, звинувачують у порушенні законів про безпеку харчових продуктів. Прокуратура також вимагає штрафу для ресторану у розмірі 20 мільйонів вон, а це приблизно 12 000 євро. Ресторатор нібито імпортував сушених мурах зі США та Таїланду та використовував їх як прикрасу для десертів з квітня 2021 року по січень 2025 року.

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За даними корейського новинного сайту "Chosun", цей висококласний ресторан належить шеф-кухарю, який здобув популярність завдяки участі в південнокорейському кулінарному шоу Netflix "Culinary Class Wars".

У Південній Кореї судять відомого шеф-кухаря Michelin через десерт з мурахами Фото: Фото з відкритих джерел

Справа стала відомою після того, як гості опублікували фотографії страв, вкритих мурахами, на різних платформах соціальних мереж. Як повідомляє BBC та інші ЗМІ, посадовці Міністерства безпеки харчових продуктів та ліків Південної Кореї згодом розпочали розслідування.

За даними прокуратури, ресторан подав понад 12 200 порцій сорбету, заробивши приблизно 120 мільйонів вон або 72 000 євро доходу. Вважається, що в страві було використано загалом близько 49 000 мурах, повідомляє The Korea Herald .

Ресторатор визнав звинувачення

Власник ресторану, який прославився завдяки креативним та натхненним міжнародним традиціям інтерпретації корейської кухні, зізнався, що подавав сушених мурах у своєму ресторані в модному районі Каннам.

Він стверджував, що їх використовували лише в "невеликій частині" меню з 15 страв – як начинку для сорбетів. Гості також мали можливість вибрати гарнір без мурах. Вирок Західного окружного суду Сеула очікується 2 вересня.

Нагадаємо, що Saiwan Bakehous, популярна пекарня в Паттайї, Таїланд, привернула багато уваги завдяки своєму новому доповненню меню — "волохатим круасанам".

Також зіткнувшись зі зростанням кількості відвідувачів, які їдять до стану, коли вже стає погано, іспанський ресторан, що працює за принципом "їж скільки завгодно", запровадив "плату за блювоту".