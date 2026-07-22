Известному шеф-повару, удостоенному звезды "Мишлен", грозит тюрьма из-за муравьев: что он натворил

Употребление в пищу сушеных или жареных насекомых распространено в значительной части Азии. В Южной Корее насекомые даже стали частью высокой кухни.

Однако владелец ресторана в Сеуле, удостоенного звезды Мишлен, теперь из-за этого столкнулся с юридическими последствиями, пишет издание Bild.

Южнокорейские прокуроры потребовали для ресторатора один год лишения свободы за якобы использование сушеных муравьев в качестве украшения для десертов. А всё потому, что муравьи не входят в десятку видов насекомых, разрешенных к употреблению в Южной Корее. Поэтому их нельзя использовать в качестве пищевого ингредиента.

Шеф-повар четыре года использовал муравьев для приготовления десерта

Владельца ресторана, личность которого не разглашается, обвиняют в нарушении законов о безопасности пищевых продуктов. Прокуратура также требует наложить на ресторан штраф в размере 20 миллионов вон, что составляет примерно 12 000 евро. Ресторатор якобы импортировал сушеных муравьёв из США и Таиланда и использовал их в качестве украшения для десертов с апреля 2021 года по январь 2025 года.

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По данным корейского новостного сайта "Chosun", этот высококлассный ресторан принадлежит шеф-повару, который стал известен благодаря участию в южнокорейском кулинарном шоу Netflix "Culinary Class Wars".

В Южной Корее судят известного шеф-повара из гида "Мишлен" из-за десерта с муравьями Фото: Фото взяты из открытых источников

Об этом стало известно после того, как гости опубликовали фотографии блюд, покрытых муравьями, в различных социальных сетях. Как сообщают BBC и другие СМИ, чиновники Министерства безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств Южной Кореи впоследствии начали расследование.

По данным прокуратуры, ресторан подал более 12 200 порций сорбета, получив доход в размере примерно 120 миллионов вон или 72 000 евро. Считается, что в блюде было использовано в общей сложности около 49 000 муравьев, сообщает The Korea Herald.

Ресторатор признал свою вину

Владелец ресторана, прославившегося благодаря креативной и вдохновленной международными традициями интерпретации корейской кухни, признался, что подавал сушеных муравьев в своём ресторане в модном районе Каннам.

Он утверждал, что их использовали лишь в "небольшой части" меню из 15 блюд — в качестве начинки для сорбетов. Гости также могли выбрать гарнир без муравьёв. Приговор Западного окружного суда Сеула ожидается 2 сентября.

Напомним, что Saiwan Bakehous, популярная пекарня в Паттайе, Таиланд, привлекла к себе много внимания благодаря новому дополнению в меню — "волосатым круассанам".

Кроме того, столкнувшись с ростом числа посетителей, которые едят до тех пор, пока им не станет плохо, испанский ресторан, работающий по принципу "ешь сколько хочешь", ввёл "плату за рвоту".