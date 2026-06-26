Ресторан "ешь сколько хочешь" вводит плату для жадных посетителей: зачем

Столкнувшись с ростом числа посетителей, которые едят до тех пор, пока им не становится плохо, испанский ресторан, работающий по принципу "ешь сколько хочешь", ввёл "плату за рвоту".

Столкнувшись с ростом числа посетителей, которые едят до тех пор, пока им не становится плохо, испанский ресторан, работающий по принципу "ешь сколько хочешь", ввёл "плату за рвоту".Ресторан Sushi Toro в Гельвесе, регион Севилья в Испании, привлек много внимания из-за своего решения взимать дополнительную плату с людей, которым из-за переедания становится плохо в заведении. Очевидно, что в последние месяцы в заведении наблюдалось много таких случаев, пишет Oddity Central.

"Если клиенту становится тошно из-за переедания, ресторан оставляет за собой право взыскать с него дополнительную плату для покрытия убытков", — говорится на вывеске, размещенной в ресторане Sushi Toro.

Відео дня

Дополнительная плата в ресторане "ешь сколько хочешь" Фото: Скриншот

Испанский ресторан пояснил, что рост числа неприятных инцидентов сказывается на других посетителях, обслуживании и гигиене в заведении, поэтому у них фактически не было иного выбора, кроме как ввести плату, чтобы предотвратить переедание.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы своевременно доставлять заказы и соблюдать надлежащие гигиенические нормы. Поэтому просим вас о сотрудничестве, поскольку это также затрагивает других клиентов, которые обедают в ресторане", — заявило руководство Sushi Toro.

Неясно, сколько придется заплатить жадным посетителям за то, что им пришлось пообедать в Sushi Toro, но стоимость шведского стола там составляет от 16,90 евро (20 долларов США) до 23,90 евро (28 долларов США), в зависимости от дня недели и времени суток.

Напомним, что блогерша по имени Дарья накормила свою собаку из тарелки в ресторане. В комментариях люди выразили возмущение такими действиями. Девушка опубликовала видео в своём TikTok (lopatsak). Ролик набрал уже почти полмиллиона просмотров.

Ресторан жареной курицы под названием Wakatori в префектуре Сидзуока, Япония, утверждает, что секрет его успеха заключается в масле для жарки, которое не меняли уже 66 лет.