Блогерша покормила собаку из тарелки в ресторане: украинцы возмущены (фото)

Блогерша по имени Дарья накормила свою собаку из тарелки в ресторане. В комментариях люди выразили возмущение по поводу таких действий.

Девушка опубликовала видео в своём TikTok (lopatsak). Ролик набрал уже почти полмиллиона просмотров.

Блогерша покормила собаку в ресторане

В комментариях люди в основном выразили своё возмущение:

"А потом мы едим из таких тарелок".

"Вот почему я против собак в заведениях".

"Я собачник, но это трэш".

"Вы думали о людях, которые потом будут есть из этих же тарелок?"

"Во-первых, собакам нельзя давать человеческую еду, во-вторых, это перебор — кормить собаку из общих тарелок, а в-третьих, собака потом будет так поступать всегда".

Блогерша покормила собаку в ресторане Фото: TikTok

Были и комментарии в поддержку автора видео:

"Может, кто-то не знает, но тарелки моются после того, как гость уйдет".

"Круто. У нас то же самое, только не одна, а две у меня на руках и две у мужа. Поесть с тарелки — это святое".

Відео дня

Сама же блогерша ответила в комментариях, что тарелки после гостей моют:

"Не переживайте, тарелки после гостей не сразу подают следующим людям".

"Я очень редко что-то даю, огурец, морковь бывает. На видео кефир, огурец, яйцо, мясо — почему-то все набросились. Хотя она только облизнула и всё".

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