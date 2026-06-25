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Блогерша покормила собаку из тарелки в ресторане: украинцы возмущены (фото)

Блогерша покормила собаку в ресторане с тарелки
Блогерша покормила собаку в ресторане | Фото: коллаж Фокус

Блогерша по имени Дарья накормила свою собаку из тарелки в ресторане. В комментариях люди выразили возмущение по поводу таких действий.

Девушка опубликовала видео в своём TikTok (lopatsak). Ролик набрал уже почти полмиллиона просмотров.

Блогерша покормила собаку в ресторане

В комментариях люди в основном выразили своё возмущение:

  • "А потом мы едим из таких тарелок".
  • "Вот почему я против собак в заведениях".
  • "Я собачник, но это трэш".
  • "Вы думали о людях, которые потом будут есть из этих же тарелок?"
  • "Во-первых, собакам нельзя давать человеческую еду, во-вторых, это перебор — кормить собаку из общих тарелок, а в-третьих, собака потом будет так поступать всегда".
Блогерша покормила собаку в ресторане
Блогерша покормила собаку в ресторане
Фото: TikTok

Были и комментарии в поддержку автора видео:

  • "Может, кто-то не знает, но тарелки моются после того, как гость уйдет".
  • "Круто. У нас то же самое, только не одна, а две у меня на руках и две у мужа. Поесть с тарелки — это святое".
Відео дня

Сама же блогерша ответила в комментариях, что тарелки после гостей моют:

  • "Не переживайте, тарелки после гостей не сразу подают следующим людям".
  • "Я очень редко что-то даю, огурец, морковь бывает. На видео кефир, огурец, яйцо, мясо — почему-то все набросились. Хотя она только облизнула и всё".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Мартыновская в том же скандальном интервью Ефросининой заговорила об использовании "игрушек для взрослых" женами военнослужащих.