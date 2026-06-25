Стиль жизни
Блогерша покормила собаку из тарелки в ресторане: украинцы возмущены (фото)
Блогерша по имени Дарья накормила свою собаку из тарелки в ресторане. В комментариях люди выразили возмущение по поводу таких действий.
Девушка опубликовала видео в своём TikTok (lopatsak). Ролик набрал уже почти полмиллиона просмотров.
Блогерша покормила собаку в ресторане
В комментариях люди в основном выразили своё возмущение:
- "А потом мы едим из таких тарелок".
- "Вот почему я против собак в заведениях".
- "Я собачник, но это трэш".
- "Вы думали о людях, которые потом будут есть из этих же тарелок?"
- "Во-первых, собакам нельзя давать человеческую еду, во-вторых, это перебор — кормить собаку из общих тарелок, а в-третьих, собака потом будет так поступать всегда".
Были и комментарии в поддержку автора видео:
- "Может, кто-то не знает, но тарелки моются после того, как гость уйдет".
- "Круто. У нас то же самое, только не одна, а две у меня на руках и две у мужа. Поесть с тарелки — это святое".
Відео дня
Сама же блогерша ответила в комментариях, что тарелки после гостей моют:
- "Не переживайте, тарелки после гостей не сразу подают следующим людям".
- "Я очень редко что-то даю, огурец, морковь бывает. На видео кефир, огурец, яйцо, мясо — почему-то все набросились. Хотя она только облизнула и всё".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Блогер Иван Мельничин из Ужгорода, прославившийся видео с ромкой Светланой, оказался в центре скандала из-за поездок по горам на квадроциклах.
- Екатерина Осадчая в очередной раз оказалась в центре скандала из-за советов по красоте и здоровью.
Кроме того, Мартыновская в том же скандальном интервью Ефросининой заговорила об использовании "игрушек для взрослых" женами военнослужащих.