Блогерка нагодувала собаку з тарілки в ресторані: українці обурені (фото)

Блогерка на імʼя Дарина нагодувала свого собаку з тарілки з ресторані. У коментарях люди висловили обурення через такі дії.

Дівчина показала відео у своєму TikTok (lopatsak). Ролик набрав уже майже пів мільйона переглядів.

Блогерка нагодувала собаку в ресторані

У коментарях люди здебільшого висловили своє обурення:

"А потім ми їмо з таких тарілок".

"Ось чому я проти собак у закладах".

"Я собачник, але це треш".

"Ви думали за людей, які потім будуть їсти з цих самих тарілок?"

"По-перше, собакам не можна людську їжу, а по-друге, це перебір давати собаці із загальних тарілок, а по-третє, собака потім так робитиме завжди".

Блогерка нагодувала собаку в ресторані Фото: TikTok

Були й коментарі з підтримкою авторки відео:

"Може хтось не знає, але тарілки миються після гостя".

"Клас. У нас так само, тільки не одна, а дві у мене на руках і дві у чоловіка. З тарілки поїсти то святе".

Відео дня

Сама ж блогерка відповіла в коментарях, що тарілки після гостей миють:

"Не переживайте, тарілки після гостей не одразу несуть наступним людям".

"Я дуже рідко щось даю, огірок, морква буває. На відео кефір, огірок, яйце, мʼясо, чомусь всі накинулись. Хоча вона облизнула і все".

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