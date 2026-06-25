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Блогерка нагодувала собаку з тарілки в ресторані: українці обурені (фото)

Блогерка нагодувала собаку в ресторані з тарілки
Блогерка нагодувала собаку в ресторані | Фото: колаж Фокус

Блогерка на імʼя Дарина нагодувала свого собаку з тарілки з ресторані. У коментарях люди висловили обурення через такі дії.

Дівчина показала відео у своєму TikTok (lopatsak). Ролик набрав уже майже пів мільйона переглядів.

Блогерка нагодувала собаку в ресторані

У коментарях люди здебільшого висловили своє обурення:

  • "А потім ми їмо з таких тарілок".
  • "Ось чому я проти собак у закладах".
  • "Я собачник, але це треш".
  • "Ви думали за людей, які потім будуть їсти з цих самих тарілок?"
  • "По-перше, собакам не можна людську їжу, а по-друге, це перебір давати собаці із загальних тарілок, а по-третє, собака потім так робитиме завжди".
Блогерка нагодувала собаку в ресторані
Блогерка нагодувала собаку в ресторані
Фото: TikTok

Були й коментарі з підтримкою авторки відео:

  • "Може хтось не знає, але тарілки миються після гостя".
  • "Клас. У нас так само, тільки не одна, а дві у мене на руках і дві у чоловіка. З тарілки поїсти то святе".
Відео дня

Сама ж блогерка відповіла в коментарях, що тарілки після гостей миють:

  • "Не переживайте, тарілки після гостей не одразу несуть наступним людям".
  • "Я дуже рідко щось даю, огірок, морква буває. На відео кефір, огірок, яйце, мʼясо, чомусь всі накинулись. Хоча вона облизнула і все".

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