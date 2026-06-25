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Блогерка нагодувала собаку з тарілки в ресторані: українці обурені (фото)
Блогерка на імʼя Дарина нагодувала свого собаку з тарілки з ресторані. У коментарях люди висловили обурення через такі дії.
Дівчина показала відео у своєму TikTok (lopatsak). Ролик набрав уже майже пів мільйона переглядів.
Блогерка нагодувала собаку в ресторані
У коментарях люди здебільшого висловили своє обурення:
- "А потім ми їмо з таких тарілок".
- "Ось чому я проти собак у закладах".
- "Я собачник, але це треш".
- "Ви думали за людей, які потім будуть їсти з цих самих тарілок?"
- "По-перше, собакам не можна людську їжу, а по-друге, це перебір давати собаці із загальних тарілок, а по-третє, собака потім так робитиме завжди".
Були й коментарі з підтримкою авторки відео:
- "Може хтось не знає, але тарілки миються після гостя".
- "Клас. У нас так само, тільки не одна, а дві у мене на руках і дві у чоловіка. З тарілки поїсти то святе".
Відео дня
Сама ж блогерка відповіла в коментарях, що тарілки після гостей миють:
- "Не переживайте, тарілки після гостей не одразу несуть наступним людям".
- "Я дуже рідко щось даю, огірок, морква буває. На відео кефір, огірок, яйце, мʼясо, чомусь всі накинулись. Хоча вона облизнула і все".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Блогер Іван Мельничин з Ужгорода, який прославився відео з ромкою Світланою, потрапив у скандал через поїздки горами на квадроциклах.
- Катерина Осадча вкотре за короткий час потрапила в скандал через поради щодо краси та здоровʼя.
Крім того, Мартиновська в тому самому скандальному інтервʼю Єфросиніній заговорила про використання "іграшок для дорослих" жінками військових.