Секрет успеха: популярный ресторан признался, что не менял масло для жарки уже 66 лет

Ресторан жареной курицы под названием Wakatori в префектуре Сидзуока, Япония, утверждает, что секрет его успеха заключается в масле для жарки, которое не меняли уже 66 лет.

Владелец ресторана, получив награду "Гран-при" за жареную курицу в Японии, дал интервью, в котором объяснил секрет успеха своего заведения. По его словам, он заключается в секретном ингредиенте, который используется с момента открытия заведения 66 лет назад. Стало известно, что речь идет о масле для жарки, которое никогда полностью не выбрасывали, пишет Oddity Central.

Ресторан в Японии не менял масло для жарки уже 66 лет

Йошихиро Цучия, владелец ресторана Wakatori в третьем поколении, открыто признал, что масло, которое повторно использовали на протяжении десятилетий, является секретом вкусной жареной курицы его семьи. Ведь "выдержанное масло" якобы придает жареной курице Wakatori "сложный аромат" и "уникальный вкус", которые невозможно воспроизвести со свежим маслом. Таким образом, это дает заведению преимущество перед конкурентами.

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Безопасно ли масло, которому 66 лет?

Откровения мужчины вызвали шквал возмущения в социальных сетях: многие утверждали, что ресторан подвергает опасности жизнь людей, жаря курицу на 66-летнем масле. Однако в ресторане пояснили, что качество масла поддерживается благодаря ежедневной очистке, фильтрации и добавке свежего масла.

Каждый вечер персонал ресторана тщательно отфильтровывает мясные обрезки и примеси из масла, оставляя лишь небольшое количество старого масла в качестве основы для вкуса и добавляя его в новую партию масла для жарки. Таким образом, они используют не совсем то самое старое масло, которое было 66 лет назад, но технически молекулы из той первоначальной партии все еще могут присутствовать в составе смеси масел ресторана Wakatori.

В то же время эксперты по питанию предупреждают, что масло — это не то же самое, что бульон, поскольку его многократное использование приводит к образованию вредных и канцерогенных веществ, таких как трансжирные кислоты и акриламид. Даже метод, который использует ресторан, не позволяет полностью предотвратить длительное накопление этих вредных веществ.

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