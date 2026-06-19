Секрет успіху: популярний ресторан зізнався, що не замінював олію для смаження вже 66 років

Ресторан смаженої курки під назвою Wakatori в префектурі Сідзуока, Японія стверджує, що секрет його успіху полягає в олії для смаження, яку не змінювали вже 66 років.

Власник ресторану після здобуття нагороди в Гран-прі смаженої курки в Японії, дав інтерв'ю, де пояснив успіх ресторану. За його словами, він полягає в секретному інгредієнті, який повторно використовувався з моменту відкриття закладу, 66 років тому. Стало відомо, що мова йде про олію для смаження, яку ніколи повністю не викидали, пише Oddity Central.

Ресторан не замінював олію для смаження вже 66 років в Японії

Йосіхіро Цучія, власник ресторану Wakatori у третьому поколінні, відкрито визнав, що олія, яку повторно використовували десятиліттями, є ключем до смачної смаженої курки його родини. Бо "витримана олія" нібито надає смаженій курці Wakatori "складного аромату" та "унікального смаку", які неможливо відтворити зі свіжою олією. Тож це дає закладу перевагу над конкурентами.

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Чи безпечна олія, якій 66 роки?

Одкровення чоловіка викликали шквал обурення в соціальних мережах, багато хто стверджував, що ресторан наражає на небезпеку життя людей, смажачи курку на 66-річній олії. Але ресторані уточнили, що якість олії підтримується завдяки щоденному очищенню, фільтрації та додаванню нової олії.

Щовечора персонал ресторану ретельно фільтрує м’ясні обрізки та домішки з олії, залишаючи лише невелику кількість старої олії як основу для смаку та додаючи її до нової партії олії для смаження. Тож вони використовують не зовсім стару олію, яка була 66 років тому, але технічно молекули з тієї початкової партії все ще можуть бути у складі суміші олій ресторану Wakatori.

Натомість експерти з харчування попереджають, що олія – це не те саме, що бульйон, оскільки її багаторазове використання призводить до утворення шкідливих та канцерогенних речовин, таких як трансжирні кислоти та акриламід. Навіть спосіб, яким користується ресторан, не дозволяє повністю запобігти довготривалому накопиченню цих шкідливих речовин.

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