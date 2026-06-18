Дівчина вирішила сісти на екстремальну дієту: її підшлункова дійшла до межі

25-річній жінці поставили діагноз гострий панкреатит через екстремальну дієту, під час якої вона майже нічого не їла протягом шести днів, а на сьомий день вживала все без обмежень.

Молода дівчина з Ханчжоу у Китаї захворіла на гострий панкреатит, коли вирішила сісти на дієту, щоб схуднути, пише Oddity Central.

Дівчина, яка до того важила 55 кілограмів при зрості 1,55 метра, вирішила, що їй потрібно схуднути, і розробила екстремальну дієту для досягнення своєї мети. Вона полягала в тому, щоб їсти дуже мало протягом шести днів на тиждень, а потім вживати все, що їй подобалося, в один день, коли вона не хотіла їсти.

У будні дні вона обмежувала споживання їжі до 800 калорій, вживаючи лише невелику кількість варених овочів, курячого філе та фруктів. Але у неділю намагалася компенсувати це, насолоджуючись різними стравами, включаючи тушковану, смажену курку, гарячу локшину зі смаком курки та чай з молоком.

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Спочатку дієта молодої жінки творила дива, їй вдалося схуднути на 7,5 кілограмів лише за місяць. Але минулого місяця, після того, як вона з'їла велике відро смаженої курки опівдні та дві упаковки гарячої локшини зі смаком курки ввечері у свій день без обмежень, почала відчувати дискомфорт у животі, попереку та спині.

Після того як у неї почалася блювота, і її дискомфорт посилився. Дівчину терміново доставили до лікарні, де їй поставили діагноз — гострий панкреатит.

"Намагаючись схуднути, багато людей їдять лише один раз на день, вважаючи, що так можна схуднути. Але цей метод легко доводить підшлункову залозу до межі руйнування", — сказав лікар лікарні, додавши, що ця екстремальна форма дієти може спричинити безліч інших проблем зі здоров’ям.

Очевидно, що така екстремальна дієта дівчини, призвела до проблем зі здоров'ям. А тривалий режим зрештою призвів до гострого панкреатиту.

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