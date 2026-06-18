Девушка решила сесть на экстремальную диету: ее поджелудочная дошла до предела

25-летней женщине поставили диагноз "острый панкреатит" из-за экстремальной диеты, в ходе которой она почти ничего не ела в течение шести дней, а на седьмой день ела всё без ограничений.

Молодая девушка из Ханчжоу в Китае заболела острым панкреатитом, когда решила сесть на диету, чтобы похудеть, пишет Oddity Central.

Девушка, которая до этого весила 55 килограммов при росте 1,55 метра, решила, что ей нужно похудеть, и разработала экстремальную диету для достижения своей цели. Она заключалась в том, чтобы есть очень мало в течение шести дней в неделю, а затем употреблять всё, что ей нравилось, в один день, когда она не хотела есть.

В будние дни она ограничивала потребление пищи до 800 калорий, употребляя лишь небольшое количество вареных овощей, куриного филе и фруктов. Но по воскресеньям старалась компенсировать это, наслаждаясь различными блюдами, включая тушеную и жареную курицу, горячую лапшу со вкусом курицы и чай с молоком.

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Сначала диета молодой женщины творила чудеса: ей удалось похудеть на 7,5 килограммов всего за месяц. Но в прошлом месяце, после того как она съела большое ведро жареной курицы в полдень и две упаковки горячей лапши со вкусом курицы вечером в свой день без ограничений, начала испытывать дискомфорт в животе, пояснице и спине.

После того как у неё началась рвота, и её недомогание усилилось. Девушку срочно доставили в больницу, где ей поставили диагноз — острый панкреатит.

"Пытаясь похудеть, многие люди едят только один раз в день, полагая, что так можно похудеть. Но этот метод легко доводит поджелудочную железу до грани разрушения", — сказал врач больницы, добавив, что эта экстремальная форма диеты может вызвать множество других проблем со здоровьем.

Очевидно, что такая экстремальная диета девушки привела к проблемам со здоровьем. А длительное соблюдение этого режима в конечном итоге привело к острому панкреатиту.

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