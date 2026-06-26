Ресторан "їж скільки завгодно" запроваджує плату для жадібних відвідувачів: навіщо

Зіткнувшись зі зростанням кількості відвідувачів, які їдять до стану, коли вже стає погано, іспанський ресторан, що працює за принципом "їж скільки завгодно", запровадив "плату за блювоту".

Зіткнувшись зі зростанням кількості відвідувачів, які їдять до стану, коли вже стає погано, іспанський ресторан, що працює за принципом "їж скільки завгодно", запровадив "плату за блювоту".Ресторан Sushi Toro в Гельвесі, регіон Севілья в Іспанії, привернув багато уваги через своє рішення стягувати додаткову плату з людей, яким через переїдання стає зле в закладі. Очевидно, що в останні місяці заклад спостерігав багато таких випадків, пише Oddity Central.

"Якщо клієнта нудить внаслідок переїдання, ресторан залишає за собою право стягнути з нього додаткову плату для покриття збитків", — йдеться на вивісці, розміщеній Sushi Toro.

Відео дня

Додаткова плата у ресторані "їж скільки завгодно" Фото: Скріншот

Іспанський ресторан пояснив, що зростання кількості неприємних випадків впливає на інших відвідувачів, обслуговування, та гігієну в закладі, тому у них фактично не було іншого вибору, окрім як запровадити плату, щоб запобігти переїданню.

"Ми наполегливо працюємо, щоб вчасно доставляти замовлення та підтримувати належну гігієну. І тому просимо про співпрацю, оскільки це також впливає на інших клієнтів, які харчуються в ресторані", — заявило керівництво Sushi Toro.

Незрозуміло, скільки жадібним відвідувачам доведеться заплатити за те, що їх знудило в Sushi Toro, але вартість шведського столу там становить від 16,90 євро (20 доларів США) до 23,90 євро (28 доларів США), залежно від дня тижня та часу доби.

Нагадаємо, що блогерка на імʼя Дарина нагодувала свого собаку з тарілки з ресторані. У коментарях люди висловили обурення через такі дії. Дівчина показала відео у своєму TikTok (lopatsak). Ролик набрав уже майже пів мільйона переглядів.

Ресторан смаженої курки під назвою Wakatori в префектурі Сідзуока, Японія стверджує, що секрет його успіху полягає в олії для смаження, яку не змінювали вже 66 років.