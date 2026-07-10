Настоящий шок для вкусовых рецепторов: вирусные "волосатые круассаны" разлетаются с прилавков (видео)

Saiwan Bakehous, популярная пекарня в Паттайе, Таиланд, привлекла к себе много внимания благодаря новому дополнению в меню — "волосатым круассанам".

Круассаны на протяжении веков были неотъемлемой частью французской кухни, но никогда не вызывали споров. Пока одна тайская пекарня не решилась на смелый эксперимент с "волосатыми круассанами", пишет Bangkok Post.

Курасаны с водорослями

Артит Чомсават, владелец популярной пекарни Saiwan Bakehous, признался, что на создание уникального круассана, ставшего предметом обсуждений, его вдохновил другой уникальный десерт под названием "волосатый торт". Но круассаны стали популярными по всему миру после того, как о них написало французское издание Prisme.

Выпечка украшена чёрными съедобными водорослями, напоминающими волосы, которые широко используются в азиатской кухне. А "волосатые" круассаны уже несколько дней вызывают споры в социальных сетях. Некоторые считают их невкусными из-за странного вида, а другим пользователям понравился этот подход, и они хвалят пекарню за её оригинальность.

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Ведь "любая реклама — хорошая реклама", несмотря на неоднозначные отзывы, "волосатые круассаны" продаются как горячие круассаны, привлекая в пекарню Saiwan Bakehous как местных жителей, так и туристов.

Напомним, что "Мичино-эки Ямада", придорожное кафе в префектуре Ивате в Японии, стало вирусным благодаря поистине необычному десерту — мягкому мороженому, настоянному на устрицах, с соевым соусом. Сочетание молочного мягкого мороженого и свежих устриц на самом деле не звучит как идеальная комбинация, но те, кто пробовал новейшее летнее лакомство от "Мичино-эки Ямада", утверждают, что его точно стоит попробовать.

Кроме того, столкнувшись с ростом числа посетителей, которые едят до тех пор, пока им не станет плохо, испанский ресторан, работающий по принципу "ешь сколько хочешь", ввёл "плату за рвоту".