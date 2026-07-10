Потрясіння для смакових рецепторів: вірусні "волохаті круасани" змітають з прилавка (відео)

Saiwan Bakehous, популярна пекарня в Паттайї, Таїланд, привернула багато уваги завдяки своєму новому доповненню меню — "волохатим круасанам".

Круасани були невід'ємною частиною французької кухні протягом століть, але вони ніколи не викликали суперечок. Поки тайська пекарня не наважилася на сміливий експеремент з "волохатими круасанами", пише Bangkok Post.

Курасани з водоростями

Артіт Чомсават, власник популярної пекарні Saiwan Bakehous зізнався, що на створення унікального круасана, який став предметом розмов, його надихнув інший унікальний десерт під назвою "волохатий торт". Але круасани стали популярними по всьому світу після того, як їх опублікувало французьке видання Prisme.

Випічка прикрашена чорними їстівними водоростями, що нагадують волосся, широко використовуються в азійській кухні. А волохаті круасани вже кілька днів викликають суперечки в соціальних мережах. Дехто вважає їх несмачними через дивний вигляд, а іншим користувачам сподобався підхід, і вони хвалять пекарню за її оригінальність.

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Адже "будь-яка реклама — гарна реклама", незважаючи на неоднозначні відгуки, "волохаті круасани" продаються як, гарячі круасани, приваблюючи до пекарні Saiwan Bakehous як місцевих жителів, так і туристів.

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