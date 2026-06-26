М'яке морозиво з устрицями стало вірусним: туристи шикуються в черги за дивним десертом

Мічіно-екі Ямада, придорожнє кафе в префектурі Івате в Японії, стало вірусною завдяки справді незвичайному десерту – м’якому морозиву, настояному на устрицях, з соєвим соусом.

Поєднання молочного м’якого морозива та свіжих устриць насправді не звучить як ідеальна комбінація, але ті, хто куштував найновішу літню насолоду від Мічіно-екі Ямада, стверджують, що її точно варто спробувати. Після цього заклад заполонили допитливі шанувальники м’якого морозива, які хотіли спробувати цей унікальний десерт, пише Oddity Central.

Основою цих незвичайних ласощів є насичений, молочний м’який соус, зверху прикрашений свіжими устрицями із затоки Ямада в префектурі Івате, і нарешті политий спеціальним соєвим соусом. Це не найапетитніший опис, але поєднання "свіжість морепродуктів, ​​солодке молоко, солоний соєвий соус" обов’язково вразить ваші смакові рецептори.

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М'яке морозиво з устрицями в Японії Фото: Скріншот

Коли в соціальних мережах почали з'являтися фотографії та відео людей, які насолоджуються м'яким морозивом з устрицями, користувачі не могли стримати свого здивування, багато хто заявив, що переконаний, що десерт був створений штучним інтелектом, а не реальним.

"Це вийшло за межі десертів!"

"Творчість японців не знає меж!"

Очікується, що Michino-eki Yamada продовжуватиме пропонувати своє унікальне м’яке морозиво з устрицями протягом усього літа. Один ріжок коштуватиме вам лише 600 єн (3,7 долара).

Нагадаємо, що двоє туристів зі США, які вирішили поїсти морозива у Римі площі Пьяцца Навона, стали жертвами шахрайства. Адже заплатили за дві порції на винос 44 євро.

Також у США Управління з продовольства і медикаментів оголосило про термінове відкликання з продажу 16 видів морозива на паличці відомого виробника, через незазначений вміст алергенів у складі продукції.