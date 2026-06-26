Мягкое мороженое с устрицами стало хитом: туристы выстраиваются в очереди за необычным десертом

"Мичино-эки Ямада", придорожное кафе в префектуре Ивате в Японии, стало вирусным благодаря поистине необычному десерту — мягкому мороженому, настоянному на устрицах, с соевым соусом.

Сочетание молочного мягкого мороженого и свежих устриц на первый взгляд не кажется идеальным, но те, кто попробовал новейшее летнее лакомство от "Мичино-эки Ямада", утверждают, что его обязательно стоит попробовать. После этого заведение заполонили любопытные поклонники мягкого мороженого, которые хотели попробовать этот уникальный десерт, пишет Oddity Central.

Основой этого необычного лакомства служит насыщенный, молочный нежный соус, сверху украшенный свежими устрицами из залива Ямада в префектуре Ивате и, наконец, политый специальным соевым соусом. Это не самое аппетитное описание, но сочетание "свежесть морепродуктов, сладкое молоко, соленый соевый соус" обязательно поразит ваши вкусовые рецепторы.

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Мягкое мороженое с устрицами в Японии Фото: Скриншот

Когда в социальных сетях начали появляться фотографии и видео людей, наслаждающихся мягким мороженым с устрицами, пользователи не смогли сдержать своего удивления; многие заявили, что убеждены: этот десерт был создан искусственным интеллектом, а не реальным человеком.

"Это уже выходит за рамки десертов!"

"Творчество японцев не знает границ!"

Ожидается, что Michino-eki Yamada будет продолжать предлагать своё уникальное мягкое мороженое с устрицами в течение всего лета. Один рожок обойдётся вам всего в 600 иен (3,7 доллара).

Напомним, что двое туристов из США, решившие полакомиться мороженым на площади Пьяцца Навона в Риме, стали жертвами мошенничества. Ведь они заплатили за две порции на вынос 44 евро.

Кроме того, в США Управление по контролю за продуктами и лекарствами объявило о срочном отзыве из продажи 16 видов мороженого на палочке известного производителя из-за неуказанного содержания аллергенов в составе продукции.