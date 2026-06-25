Мороженое с "сюрпризом": в популярном десерте обнаружили опасные ингредиенты

В США Управление по контролю за продуктами и лекарствами объявило о срочном отзыве из продажи 16 видов мороженого на палочке известного производителя из-за неуказанного содержания аллергенов в составе продукции.

Суматоха возникла из-за мороженого американской компании De Dios' Ice Pops (штат Нью-Джерси), сообщает портал Unilad.

По информации издания, специалисты Управления по контролю за продуктами и лекарствами Соединённых Штатов Америки (FDA) установили, что компания допустила грубые ошибки, которые привели к попаданию опасных аллергенов в мороженое.

Их главная опасность заключается в том, что десерт на палочке содержал ингредиенты, которые вообще не указаны на этикетке. Поэтому человек с тяжелой аллергией, съев десерт, поскольку считает его абсолютно безопасным, может получить смертельный анафилактический шок.

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Продукцию 16 различных вкусов мороженого изъяли. Ведь в мороженом со вкусом кокоса, манго, ваниль, лимон и других были обнаружены следы орехов пекану, фисташек, коровьего молока, искусственных красителей Yellow 5 и Red 40, которые в США планируют полностью запретить к концу 2026 года из-за вреда для здоровья детей.

Потенциально вредное мороженое продавалось в упаковках по 3,7 унции (примерно 105 граммов) в четырёх штатах: Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания и Коннектикут.

На данный момент ни одного случая отравления или смерти зафиксировано не было. А производитель заявил, что незамедлительно обновил технологический процесс, и всё мороженое является полностью безопасным.

Напомним, что двое туристов из США, решившие полакомиться мороженым на площади Пьяцца Навона в Риме, стали жертвами мошенничества. Ведь они заплатили за две порции на вынос 44 евро.

Пользователи в сети в очередной раз подняли дискуссию о том, почему лучше отказаться от деревянных ложек в пользу металлических или пластиковых изделий. Некоторые говорят, что будут носить с собой собственную ложку, чтобы угощаться мороженым.