Морозиво із "сюрпризом": у популярному десерті виявили небезпечні інгредієнти

У США Управління з продовольства і медикаментів оголосило про термінове відкликання з продажу 16 видів морозива на паличці відомого виробника, через незазначений вміст алергенів у складі продукції.

Переполох стався через морозиво американської компанії De Dios' Ice Pops (штат Нью-Джерсі), повідомляє портал Unilad.

За інформацією видання, фахівці Управління з продовольства і медикаментів Сполучених Штатів Америки (FDA) з’ясували, що ккомпанія припустилася грубих помилок, що призвели до перехресного наповнення морозива небезпечними алергенами.

Їх головна небезпека полягає в тому, що десерт на паличці мав у своєму складі інгредієнти, що взагалі не вказані на етикетці. Тож людина з тяжкою алергією, з’ївши десерт, бо вважає його абсолютно безпечним, може отримати смертельний анафілактичний шок.

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Продукцію 16 різних смаків морозива вилучили. Адже у морозиві зі смаком кокосу, манго, ванілі, лимона та інших, виявили сліди горіхів пекану, фісташок, коров’ячого молока, штучних барвників Yellow 5 та Red 40, які у США збираються повністю заборонити до кінця 2026 року через шкоду для здоров’я дітей.

Потенційно шкідливе морозиво продавалося в упаковках по 3,7 унції (приблизно 105 грамів) у чотирьох штатах: Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсильванія та Коннектикут.

Наразі жодного випадку отруєння чи смерті зафіксовано не було. А виробник заявив, що негайно оновив технологічний процес, і все морозиво є повністю безпечним.

Нагадаємо, що двоє туристів зі США, які вирішили поїсти морозива у Римі площі Пьяцца Навона, стали жертвами шахрайства. Адже заплатили за дві порції на винос 44 євро.

Користувачі в мережі вчергове порушили дискусію про те, чому краще відмовитися від дерев'яних ложок на користь металевих або пластикових виробів. Деякі кажуть, що будуть носити свою власну ложку, аби частувати морозивом.